شهد جناح البنك الأهلي المتحد في معرض النخبة العقاري الذي أقيم على أرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 12 حتى 17 ديسمبر الجاري، إقبالا لافتا من الزوار، والذين استفادوا من التواصل المباشر مع القائمين على جناح البنك في التعرف عن قرب على حزمة الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية، والتي يقوم البنك بتقديمها لتمكين عملائه من تحقيق أهم طموحاتهم باقتناء العقار الملائم، وكذلك مساعدتهم في امتلاك سكن آخر من خلال خدمات التمويل العقاري المتميزة التي يقدمها البنك.

وبهذه المناسبة، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: يعتبر التمويل العقاري من المنتجات التمويلية التي حظيت بثقة عملاء البنك نظرا لما تتمتع به من مزايا فريدة تتضمن تقديم تمويل يبدأ من 70 ألف دينار، وفترات سداد تصل إلى 10 أعوام.

وأضاف البنك: «اننا نسعى دائما لتطوير الخدمات والمنتجات لتلبية متطلبات العملاء الذين نبذل قصارى جهدنا لنكون الأقرب إليهم وإلى احتياجاتهم.

وفي هذا الإطار نحرص على دعم هذه المعارض المتخصصة، التي تعزز من علاقات الشراكة بيننا وبين الزوار الذين يتعرفون على أحدث ما نقدمه من منتجات وخدمات مصرفية.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد يقوم بتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية للعقار والتي تمكن العميل من شراء البيت الذي يرغب فيه سواء كان فيلا أو قطعة أرض سكنية لبناء بيت المستقبل، وكذلك تمويل العقارات الاستثمارية والتجارية.

يحرص البنك الأهلي المتحد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال فروع تم تجهيزها وتصميمها برعاية فائقة لتتماشى مع التطورات التكنولوجيا وتلبي أعلى معايير خدمة العملاء، تماشيا مع شعار البنك «شريعة وحسن معاملة»، كما يمتلك البنك شبكة مؤلفة من 38 فرعا موزعة عبر جميع مناطق الكويت، بالإضافة إلى أكثر من 90 ماكينة صرف آلي لتوفير الخدمة على 24 ساعة باليوم على مدار الأسبوع بما فيها خدمة الإيداع النقدي والشيكات.