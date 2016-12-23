برعاية بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اقام نادي التمويل في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ملتقى ومعرضا للطلبة والجامعات الاخرى في مواقف مجمع التلال ـ الشويخ خلال الفترة الماضية ضمن انشطة النادي في محيطه الطلابي وعلى المستوى الجامعي، كما جاءت رعاية «بيتك» للفعالية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والمستمرة خلال العام الدراسي 2016/2017.

وعلى مدى يومين متواصلين في اجواء شبابية ممزوجة بالجدية والرغبة في التعاون والتعارف وضمن العديد من الانشطة الثقافية والاجتماعية والتعليمية، شارك آلاف الطلاب من كلية العلوم الادارية ونظرائهم من الجامعات الاخرى واعضاء بعض الاندية في انشطة متنوعة تناسبت مع مختلف الاهتمامات والاعمار وكذلك التخصصات، حيث كان منها ما تضمن مسابقات وجوائز لقياس القدرات والتعرف على المعلومات والخبرات المتوافرة لدى المشاركين.

وخلال اللقاء الطلابي الكبير وفي المعرض الذي اقيم ضمن الانشطة، تم عرض اكثر من 20 مشروعا من المشاريع الصغيرة التي يملكها ويديرها شباب كويتي، مما وفر الفرصة امام الآلاف المشاركة للتعرف على تجارب وافكار ومبادرات مجموعة من اصحاب المشاريع الصغيرة الذين عرضوا مراحل انشاء المشروع منذ بدايته كفكرة، ومرورا بالتجهيزات والموافقات اللازمة حتى يتحقق على ارض الواقع بما فيذلك التعريف ببعض الصعوبات والعوائق وسبل التغلب عليها.

وتؤكد رعاية وشراكة وحضور «بيتك» هذا اللقاء الطلابي الشامل لنادي التمويل، حرصه الدائم على اداء المسؤولية الاجتماعية والقيام بدروه في مساندة وتوفير كل ألوان الرعاية والاهتمام للشرائح المختلفة في المجتمع وعلى كل المستويات، والمشاركة في جهود رعاية الشباب والطلبة ودعم الانشطة والخدمات التي تقدم اليهم من الاندية واللجان والهيئات والجمعيات المعنية.