وقعت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الغرض من الحصول على التسهيلات هو تلبية احتياجات عمليات الشركة التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها، موضحة أن فترة السداد تبلغ 5 سنوات.

من جهة أخرى، أعلنت بورصة الكويت إصدار موافقة على طلب لشركة زين إتمام صفقة ذات طبيعة خاصة، بكمية بلغت 38.6 مليون سهم بقيمة 16 مليون دينار بسعر 415 فلسا للسهم، وأنهى السهم تعاملات أمس بتراجع 1.2% بخسارته 5 فلوس ليصل إلى 415 فلسا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمنح فيها بورصة الكويت الموافقة على إتمام صفقة خاصة لشركة مدرجة تكون خارج الحدود السعرية.