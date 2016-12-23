شريف حمدي

استكملت بورصة الكويت أداءها الذي يتسم بالتباين خلال الفترة الحالية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهت البورصة تعاملات الأسبوع قبل الأخير في 2016 على استمرار ارتفاع المؤشر السعري وتراجع المؤشرات الوزنية.

ويبدو أن سمة السوق في الوقت الراهن هي استهداف الأسهم الأقل سعرا وسط تراجع ملحوظ عن الأسهم القيادية التي هدأ الإقبال عليها منذ انتهاء فترة الكشف عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت فيها هذه النوعية من الأسهم حركة واسعة وارتفاعات سعرية جيدة خاصة الأسهم البنكية، وعدد من الأسهم في قطاعات أخرى في مقدمتها سهما «زين» و«أجيليتي».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات الخمس الأخيرة المتبقية من العام الحالي عمليات تكتيكية من قبل المتعاملين، خاصة من قبل المحافظ التابعة للمجاميع الاستثمارية التي تسعى إلى إنهاء العام برفع أصولها المتمثلة في أسهم متداولة بالبورصة.

وتراجعت السيولة بنسبة 30% في تعاملات الأسبوع، حيث بلغت 62 مليون دينار بمتوسط يومي 12.4 مليون دينار، في حين بلغت الأسبوع الماضي 88.7 مليون دينار بمتوسط يومي 17.7 مليون دينار.

وعلى مستوى القيمة الرأسمالية، خسرت البورصة نحو 120 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 26.020 مليار دينار، انخفاضا من 26.143 مليارا الأسبوع الماضي.

ورغم التراجع نجحت البورصة في تقليص خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 0.5% بعد أن لامست 14% خلال العام.وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع على النحو التالي:

٭ حقق مؤشر كويت 15 تراجعا بـ 0.8% على إثر خسارته 7 نقاط ليصل إلى 882 نقطة.

٭ انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.5% بخسارته نقطتين ليتراجع إلى 376 نقطة.

٭ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.2% بإضافة 8 نقاط إلى مكاسبه السابقة لينهي تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له في 2016 ببلوغه 5676 نقطة.

بيع 71 مليون من أسهم «نفائس» بـ 16.5 مليون دينار

أعلنت بورصة الكويت أمس أمس الخميس الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع عدد 71 مليون سهم من أسهم شركة نفائس القابضة بسعر 232 فلسا للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 16.5 مليون دينار، وذلك على النحو التالي: شركة مجموعة الأوراق المالية حساب عملاء (طرف بائع) ، العملاء: صلاح محمد عبدالعزيز الوزان، والشركة الأهلية المتقدمة للتجارة العامة والمقاولات، وعدنان محمد عبدالعزيز الوزان، وشركة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.

- شركة مجموعة الأوراق المالية - حساب عملاء (طرف مشتري)

العميل: شركة الفي الكويتية العقارية، وتم التوقيع على ذلك من الأطراف المعنية، على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11 من صباح الأحد المقبل.

«الكويتية للاستثمار» تنفي ارتكابها مخالفة في شركة معرض الكويت الدولي

نفت شركة الكويتية للاستثمار علمها بما تم تداوله حول ارتكابها مخالفة في شركة معرض الكويت الدولي.

وأوضحت الكويتية في بيان للبورصة، أن ما نشر حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن الشركة ومساهمتها في شركة معرض الكويت الدولي، أنها ملاحظة وليست مخالفة.

وأضافت الشركة ان قرار بيع شركة معرض الكويت الدولي المتخذ في نوفمبر 2014، هو قرار مجلس الإدارة، وهو المختص في الموافقة على بيع استثمارات الشركة.

حكم يلزم «الصفاة العالمية» بدفع 5.7 ملايين دينار لـ «الصفاة للاستثمار»

قالت شركة الصفاة العالمية القابضة إن محكمة أول درجة ألزمتها بدفع 5.7 ملايين دينار لصالح شركة الصفاة للاستثمار.

وأضافت «الصفاة العالمية» في بيان للبورصة أن ذلك الحكم صادر عن محكمة أول درجة، ولم يصبح نهائيا، حيث ستقوم الشركة بالطعن على الحكم بالاستئناف في المواعيد القانونية المقررة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات أمس متراجعا 1.8% عند سعر 27.5 فلسا.