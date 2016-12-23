أعلنت السعودية آلية تعتمد للمرة الأولى بالمملكة، بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الاصلاحات المالية الواردة في «وثيقة التوازن المالي 2020» والتي أعلنت بالترافق مع ميزانية المملكة 2017.

وستكون الآلية الجديدة، باسم «حساب المواطن» وهو حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية وسيبدأ التسجيل بها مطلع فبراير المقبل، كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين.

وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد أن قررت المملكة إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء ووقود السيارات بدءا من 2016 وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى العام 2020.

وستحصل كل أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفق آلية «حساب المواطن الموحد» على مبالغ نقدية مباشرة من الدولة رصدت لها قيمة 25 مليار ريال خلال العام 2017 وسترتفع المبالغ المرصودة لتعويض المواطنين إلى 60 مليار ريال في عام 2020.

ووصف نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، «حساب المواطن» بأنه «آلية تقنية ستعيد هيكلة كل أنواع الدعم السكني والصحي ودعم الطاقة».

وأوضح الحميدان خلال مؤتمر صحافي للوزراء بعد إعلان ميزانية المملكة اليوم، أن الهدف من آلية «حساب المواطن» هو «حماية الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود من انعكاسات الاصلاحات في خطة التوازن المالي 2020» و«إعادة هيكلة مخصصات الدعم الحكومي لتذهب للفئات الأكثر احتياجا وبالتالي رفع فاعلية برامج الدعم الحكومي».

وبحسب ما كشفته الخطط المرافقة لإعلان الميزانية السعودية 2017، اليوم فإن كل أسرة سعودية سيكون لها «حساب مالي موحد» يتضح من خلاله قيمة الدخل الإجمالي وبموجب قياس إجمالي استهلاك الأسرة من الطاقة سيتحدد لها مبلغ مالي كتعويض من مخصصات الدعم الحكومي المرصودة.

وكانت السعودية أقرت أول تعديل بأسعار الوقود والطاقة مطلع العام الحالي 2016 وعلى الرغم من هذا التعديل تظل مستويات أسعار وقود السيارات في السعودية من الأقل عالميا، حتى بعد الزيادة الأولى عام 2016 والتي وصلت إلى نسبة 50% بأسعار البنزين لم تزل السعودية تحتفظ بمرتبة ثاني أرخص أسعار للبنزين بالعالم بعد فنزويلا بحسب بلومبيرغ.