أظهرت بيانات صادرة عن «جي.بي مورجان» لإدارة الأصول إقدام أكبر 50 بنكا مركزيا حول العالم على خفض أسعار الفائدة 690 مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقا لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأميركية.

ووفقا للبيانات فقد تزامن تخفيض أسعار الفائدة مع ضخ كميات هائلة من النقود في شرايين الاقتصاد من قبل البنوك المركزية فيما يعرف باسم برامج التيسير الكمي.

ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 12 عاما العام الماضي قبل أن يعود ويرفعها مرة أخرى في ديسمبر الجاري.

وتؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على ربحية المصارف العاملة بالأسواق العالمية ما قد يتسبب في المزيد من الأزمات.