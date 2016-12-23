أعلنت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، عن انتخاب مجلس إدارتها الجديد، وتم تعيين مجبل القطان رئيسا للجمعية المحلية ويضم المجلس الجديد نخبة من ممتهني الاستثمار في القطاع المالي المحلي، الأمر الذي يعكس بدوره المهمة المنوط بها معهد المحللين الماليين، وجمعية المحللين الماليين في الكويت بالارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع المالي ودعم وتطوير قطاع الاستثمار.



ويتكون المجلس الجديد من مجبل القطان رئيسا، محمد الصراف، نائبا وأمينا للصندوق، آلاء عبدالرحيم سكرتير مجلس الإدارة، عضوية كل من أنوج تواري، هارجومت سنغ، روبين باتجاريا.

وفي سياق تعليقه على المنصب الجديد، قال مجبل القطان، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت: «أتطلع قدما للعمل مع مجلس الإدارة الجديد، وحملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين، ومع الهيئات والجامعات والسلطات التنظيمية وشركات الاستثمار للمساعدة في تعزيز المعايير المهنية لقطاع الاستثمار في الكويت».



وأضاف مجبل: «وتنطوي أولوياتنا في مطلع العام المقبل في الاستمرار في الترويج لأرقى معايير وأخلاقيات السلوك المهني، وتثقيف المستثمرين وحمايتهم، والارتقاء بمعايير الممارسات الاستثمارية وغيرها، وسنلعب دورا هاما في تحقيق طموحات خبراء الاستثمار الشباب في الحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد المرموقة، والتي تعتبر المعيار العالمي الذهبي للخبرة والمهارة والنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية المهنية لخبراء الاستثمار حول العالم.