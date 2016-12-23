استعرض مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي برئاسة د.عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2016، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

من جانب آخر استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2016.

وكذلك تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار القانوني النموذجي لحماية مستهلكي الخدمات المالية، والدراسة الخاصة ‏بتداعيات ‏إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي في الدول العربية.‏



إضافة إلى تنظيم الصندوق للاجتماع الثامن ‏والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، خلال شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية، والمستجدات في إدارة المخاطر الائتمانية في ‏إطار ‏بازل ‏III‏ وتطبيقها في الدول العربية، وواجبات ومسؤوليات المدقق الخارجي، ومعايير الإبلاغ ‏الموحدة، وتطبيق الرقم القانوني ‏للشركات في النظام المصرفي، إلى جانب قضايا الإسناد ‏الخارجي في الخدمات المالية المصرفية. ‏