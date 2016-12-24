مبيعات ميني تصاعدت على مدى السنوات الـ 15 الماضية

%80 من سيارات ميني تصدّر إلى مختلف دول العالم





احتفل مصنع MINI في أكسفورد بإنتاج 3 ملايين سيارة منذ بدء إعادة عملية التصنيع مرة أخرى عام 2001 تحت مظلة مجموعة BMW، والسيارة رقم 3 ملايين التي خرجت من أكسفورد هي ميني John Cooper Works Clubman الأولى بين جميع سيارات الشركة التي تجمع بين أحدث تحسينات الأداء من JCW ونظام الدفع الرباعي الجديد ALL4.

ومن نحو 300 سيارة يوميا في عام 2001 إلى 1000 سيارة يتم بناؤها اليوم حسب الطلب، تقوم القوى العاملة المتمرسة المكونة من 4500 موظف داخل مصنع أكسفورد بإنتاج سيارة ميني جديدة كل دقيقة تقريبا، ويتم تصدير 80% من تلك السيارات إلى أكثر من 110 أسواق حول العالم. ومنذ أن بدأت الشركة بإنتاج سياراتها مرة أخرى عام 2001، حازت السيارة الصغيرة شعبية كبيرة من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، والفضل الكبير بذلك يعود إلى شغف والتزام جميع العاملين في أكسفورد، الذين يعتبرون إنتاج 3 مليون سيارة إنجازا ضخما.

وتصاعدت مبيعات ميني سواء في المملكة المتحدة أوعلى الصعيد الدولي على مدى السنوات الـ 15 الماضية، ففي العام الأول تم بيع نحو 40 ألف سيارة حول العالم، بينما وصل هذا العدد إلى 340 ألف سيارة بحلول العام 2015. وتتكاتف أعمال ثلاثة مصانع في المملكة المتحدة في عملية الإنتاج، حيث يوفر مصنع برمنجهام المحركات، فيما يقوم مصنع سويندون بإنتاج المكونات وألواح الهيكل، ومن ثم يتم تجميع كل ذلك في مصنع أكسفورد الذي يهتم أيضا ببناء جسم السيارة والطلاء والتجميع النهائي. وساعدت هذه المصانع على إيجاد والحفاظ على فرص عمل لآلاف الأفراد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سلاسل التوريد والوكلاء.

واستثمرت مجموعة BMW منذ العام 2000 ما يعادل 1.75 مليار جنيه استرليني، تم توظيفها في المصانع الثلاثة، بما في ذلك أكسفورد، حيث تم استحداث ورشة الطلاء المتطورة ومعمل لبناء جسم السيارات عالي التقنية ومنطقة جديدة للتجميع، هذا بالإضافة إلى مركز للأعمال اللوجستية ومركز لضمان الجودة والهندسة، وأكاديمية ميني، حيث يتم تدريب عمال المصنع.

وتمتلك أكسفورد، التي تعد قلب ومعقل إنتاج ميني، تاريخا عريقا في صناعة السيارات، حيث كانت تبني السيارات منذ العام 1913 أيام المصمم الكبير ورجل الأعمال وفاعل الخير، ويليام موريس (لاحقا على لقب «اللورد نوفيلد»)، الذي أنتج أولى سياراته وهي موريس Bullnose، في مكان يقع بالقرب من منشأة ميني الحالية.

أما ميني الكلاسيكية فقد صممها السير أليك اسيجونيس وبدأ إنتاجها في العام 1959، وأحدثت ثورة في عالم السيارات وتم إنتاجها في أكسفورد حتى عام 1968 ووصل عدد السيارات ذروته في فترة 1966-1967 حيث خرجت من المصنع 94 ألفا و889 سيارة.

وتشمل الطرازات التي تتم صناعتها في أكسفورد اليوم سيارة ميني بثلاثة وخمسة أبواب، بالإضافة إلى طراز ميني Clubman وطراز ALL4 ذي الدفع الرباعي وسيارات John Cooper Works عالية الأداء.