تختــتـم شــركــــة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الموزع المعتمد لسيارات رينو في الكويت عام 2016 بإطلاق حملة «خذها بأقل من سعر الجملة»، على جميع سيارات «رينو» 2016 ولمدة عشرة أيام فقط.

وأشـارت شركـــة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، إلى أن هذه الحملة المقدمة من رينو البابطين تعتبر الأولى من نوعها، وتوفر أسعارا استثنائية على جميع سيارات رينو 2016، ويسرى هذا العرض لمدة عشرة أيام فقط، حيث بدأت حملة «خذها بأقل من سعر الجملة» من 21 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر2016.

وأكدت «رينو البابطين» أنها تواصل تقديم عروض مميزة على السيارات ذات الجودة العالمية العالية بأسعار مغرية، مبينة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من العرض الذي يشمل سيارات «رينو كابتشر»، و«رينو داستر»، و«رينو سيمبــول»، و«ريـنو سافـــران»، و«ريـنو فلوينس» 2016.

وأشــارت «ريـنو البابطين» إلى أن حملة «خذها بأقل من سعر الجملة» تشمل السيارات المفضلة لدى الجميع، وهما «رينو كابتشر»، الكروس أوفر المدمجة سهلة الاستعمال والتي تجمع في تصميمها بين الاناقة والتكنولوجيا في آن واحد، و«رينو داستر» السيارة ذات الدفع الرباعي، الرحبة والقوية بمحركــهـــا وأدائها، للاستمتــاع بأجمل المغامرات، و«رينو سيمبول» التي تأتي مع حضور ديناميكي وتقنيات مدمجة وأنظمة سلامة متقدمة.

كما تشمل الحملة سيارة «رينو فلوينس» السيارة المفضلة التي تظهر خبرة «رينو» الكبيرة، و«رينو سافران» السيارة الفارهة ذات الحضور الطاغي على الطرقات.

وتجمع سيــارات «رينو»، العلامة الفرنسية ذات الشهرة العالمية، بين الراحة وسهولة التنقل على جميع الطرقات.