العرض الجديد صُمم خصيصاً لعملاء الدفع الآجل





أطلقت شركة زين أحدث حملاتها لعملاء الدفع الآجل تحت عنوان «دلهم عالزين»، والتي تقدم من خلالها مميزات حصرية وغير مسبوقة عند اشتراك اثنين من عملائها الحاليين أو الجدد في العرض الجديد معا.

وذكرت الشركة في بيان صحافي انها أطلقت العرض الجديد الذي صممته خصيصا لعملاء الدفع الآجل لتقوم بمكافأة عملائها عند دعوتهم لأقاربهم أو أصدقائهم للانضمام إلى عائلة زين، والتي تعتبر عائلة المشتركين الأكبر في الكويت، حيث تحرص الشركة على تلبية احتياجاتهم الشخصية والعملية على شبكتها الأحدث التي تغطي جميع أنحاء الدولة.

وبينت «زين» انه عند اشتراك العملاء، سواء الحاليون أو الجدد، في العرض الجديد مع دعوة أحد أقاربهم أو أصدقائهم للاشتراك أيضا، فإنه بإمكان العميلين الاختيار بين باقتين مختلفتين كل على حدة، وسيحصل العميلان معا على المميزات الحصرية التي تأتي مع باقة العميل الأول، وكلما زادت باقة العميل الأول زادت المميزات التي يحصل عليها العميلان معا.

وأشارت الشركة إلى ان الباقة الأولى بقيمة 35 دينارا شهريا (مع التزام لمدة 24 شهرا) تشمل رصيدا مجانيا بقيمة 100 دينار في حال كان أحد أو كلا العميلين جديدين، أو رصيدا مجانيا بقيمة 50 دينارا إن كان كلا العميلين من العملاء الحاليين (من غير الملتزمين بعقد)، ويمكن استخدام الرصيد المجاني لدفع الفواتير أو شراء الأجهزة الذكية أو أجهزة الترفيه أو الاكسسوارات.

وأضافت زين ان الباقة الثانية بقيمة 40 دينارا شهريا (مع التزام لمدة 24 شهرا) تشمل رصيدا مجانيا بقيمة 150 دينارا في حال كان أحد أو كلا العميلين جديدين، أو رصيدا مجانيا بقيمة 75 دينارا إن كان كلا العميلين من العملاء الحاليين (من غير الملتزمين بعقد)، ويمكن استخدام الرصيد المجاني لدفع الفواتير أو شراء الأجهزة الذكية أو أجهزة الترفيه أو الاكسسوارات.

وأوضحت الشركة انها دائما ما تسعى جديا إلى إضفاء قيمة مضافة وحصرية لعائلة زين كونها عائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وحتى تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم وتفتح لهم آفاقا جديدة، مبينة أنها تأمل أن تقدم تجربة رائعة ومميزة لعملائها على شبكتها الأحدث.