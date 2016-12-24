المشاريع والعروض الحصرية بالمعرض شهدت إقبالاً ملحوظاً منذ افتتاحه

الشركات العارضة تبارت في تقديم أفضل العروض للعملاء

وسط إقبال جماهيري غير مسبوق تختتم اليوم أعمال وعروض أضخم معرض عقاري مصري بالكويت، حيث تواصلت عروض معرض عمار يا مصر منذ افتتاحه في 21 الجاري بمشاركة نحو 30 شركة عقارية مصرية من كبرى شركات العقار في المنطقة، حيث تقيمه وتنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO بالتعاون مع شركة عمار يا مصر للمعارض والتسويق العقاري وبإشراف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر الصباح، وحضور الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمد الجلال بفندق كراون بلازا قاعة البركة.

وقد لاقت عروض المعرض إقبالا ملحوظا منذ افتتاحه الأمر الذي تطابق مع كل التوقعات والمؤشرات التي أكدت أن الظروف الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تطبقها جمهورية مصر العربية في تلك الآونة تجعل من هذه الأيام الوقت المناسب للاستثمار العقاري في مصر سواء للمواطنين أو المقيمين على حد سواء، ومن هنا جاء الاقبال الجماهيري الملحوظ على فعاليات المعرض طوال فترة إقامته والتوقعات تؤكد تضاعف الإقبال الجماهيري مع اقتراب اسدال الستار اليوم على دورة جديدة ناجحة من دورات معرض عمار يا مصر، المعرض الأقوى والأقدم بين المعارض المماثلة والتي تشهدها الكويت على مدار العام.

وقد أثنى الكثيرون من زوار المعرض وأصحاب العلاقة بالشأن العقاري على مستوى المعروضات وحجمها والتنوع الذي واكبها، وكذلك التسهيلات التي تبارت الشركات العارضة في تقديمها للعملاء لتجعل من هذه الدورة واحدة من اكثر الدورات نجاحا على مدى 17 دورة أقيمت في سلسلة معارض عمار يا مصر.

ويقول المتابعون إن معرض عمار يا مصر نجح في تحقيق المعادلة الصعبة بشأن تنوع المعروضات وانتشارها في ربوع القطر المصري الشقيق مع كثرة التسهيلات المقدمة للسداد من العارضين، فيما توقعوا ان يصل إجمالي قيمة العقارات التي تم تسويقها في المعرض خلال فترة اقامته الى مبلغ لم تصله الدورات السابقة من المعرض من قبل.

وقد شهد المعرض استعراض مشروع سرايات القطامية (كمبوند عصري متكامل الخدمات والأنشطة)، حيث ينفرد هذا المشروع بموقعه المتميز بقلب القاهرة ويرتبط بكل المحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، ويقع امام منطقة القاهرة الجديدة مباشرة وعلى بعد دقائق معدودة من المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة والطريق الدائري و6 أكتوبر والجيزة والهرم والإسكندرية، وقد تم تصميم الكمبوند بواجهات متميزة ورائعة الجمال أشاد بها الجميع، تجمع بين الالوان المبهجة واستخدام الحجر الطبيعي، مع اسوار البلاكونات استانلس استيل لتشكل تابلوه معماريا رائع الجمال، مع اتساع الشوارع الرئيسية والجانبية واللاند سكيب والتوظيف المثالي لكافة مسطحات المشروع لتحقيق اعلى درجات الاستمتاع والرفاهية والأنشطة المتنوعة.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع (شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية) سعد محمد سعد أن الشركة تسعى دائما لإرضاء العملاء من خلال تقديم مشروع عقاري متكامل يحقق لهم الرفاهية والسكن العصري المتميز ودقة الجودة والتنفيذ لكل مكونات المشروع، وأضاف قائلا: انه من خلال الاسم التجاري سعد محمد سعد خلال 129 عاما في عالم الموبيليا والأثاث والديكور فإن الشركة لا تقبل الا التفرد والتميز فيما تقدمه.

ومن ناحيته اكد المدير العام في الشركة هشام السنتريسي حرص الشركة الدائم على المشاركة في كل فعاليات معرض عمار يا مصر سواء بالكويت أو باقي دول الخليج الشقيقة لما بات يمثله المعرض من ثقة وعنوان للمصداقية، وأعرب عن اعتزاز الشركة لاستعراض مشروع سرايات القطامية ضمن فعاليات وأنشطة المعرض باعتباره من اهم مشروعات التطوير العمراني في مصر في الفترة الأخيرة، حيث يمثل المشروع نمطا معيشيا راقيا بكل عناصره العصرية الحديثة ما بين افضل تصميم معماري يحقق لملاكه الرفاهية والخصوصية وتنوع الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية بإدارة متخصصة تعمل على تحقيق اعلى درجات الجودة في كل ما يقدم للعملاء، ويسر الشركة ان تقدم عروضا وتسهيلات وخصومات خاصة خلال فترة اقامة المعرض.

وجدير بالذكر ان المعرض ضم نخبة كبيرة ومتميزة من شركات العقار والتشييد والبناء والتسويق في مصر، حيث ضمت القائمة كلا من شركات «ابن سينا للفنادق والقرى السياحية، أملاك مصر العالمية للتنمية والاستثمار العقاري، بريدج للتنمية العقارية، الرواد للإنشاء والتعمير، آرتال العقارية، الديوان العقارية، مجموعة برج جلوبال للتجارة العامة، أملاك للاستثمار العقاري والتسويق، ستار هاوس، مجموعة اتقان العقارية، معمار للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، الوعد جروب، كايرو كونسلت للتنمية العقارية، بداية العقارية، ريت ايجيبت العقارية، سقارة للاستثمار العقاري، منازل العقارية، الحكيم للتعمير، أركان العقارية، مجموعة تبارك القابضة، لايف بارك للاستثمار العقاري، فرست للانشاء والتعمير، معمار المرشدي، التنمية العمرانية للاستثمار العقاري، كرمة العقارية، طابا للاستثمار العقاري، فارنا للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، كرمة للاستثمار العقاري، المجموعة العربية للتطوير العمراني وإدارة المشروعات، بى تو بي للتسويق العقاري، بلقيس للمشروعات العقارية، المنارة للتنمية العقارية، التعمير والإسكان للاستثمار العقاري».