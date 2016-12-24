تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاحتفالات ليله رأس السنة هذا العام، وتتزين المدينة الساحلية الرائعة بأبهى صورها لاستقبال احتفالات هذا العام، حيث أعلن فندق «ريكسوس سي جيت» شرم الشيخ عن تنظيم حفل ليلة رأس السنة بمشاركة نخبة من نجوم الغناء مثل وائل جسار والدويتو العالمي توم بوكسر ومورينا.

وتعد مجموعة «فنادق ريكسوس» واحدة من أسرع المجموعات الفندقية الفاخرة نموا في العالم، حيث تم افتتاح فندق ومنتجع «ريكسوس سي جيت» بمجموعة من الحفلات الغنائية لألمع نجوم الطرب العربي في ليلة رأس السنة من العام الماضي ويعتبر الفندق الثاني ضمن سلسلة فنادق المجموعة في شرم الشيخ.

ويتربع فندق «ريكسوس سي جيت» في قلب مدينة شرم الشيخ وسط موقع فريد على امتداد خليج نبق الذي يتميز برماله البيضاء الجميلة، وهو يبعد مسافة 18 كم عن خليج نعمة، و9 كم عن المطار الدولي، ويتيح لزواره مشاهدة مناظر خلابة تطل على مدخل خليج العقبة وجزيرة تيران.

ويضم هذا المنتجع المميز تشكيلة متنوعة من الغرف والأجنحة وفيلات توفر إطلالات ساحرة على مياه البحر الأحمر المعروف عالميا بـ «أكواريوم الطبيعة».

ولا تقتصر أجواء الاسترخاء المترفة على الكبار فحسب، فالأطفال مدعوون أيضا للتمتع بتجربة مميزة في «نادي ريكسي للأطفال» الحافل بالأنشطة والبرامج الترفيهية الرائعة تحت إشراف فريق عمل متخصص فضلا على إمكانية متابعة أطفالكم من خلال شاشات التليفزيون داخل الغرف بالاضافة الى أشهى المأكولات العالمية المقدمة من قبل أمهر الطهاة العالميين.