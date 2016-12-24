أعلن بنك الكويت الوطني أسماء 3 فائزين بجائزة 5 آلاف دينار في السحوبات الأسبوعية لحساب «الجوهرة» خلال شهر ديسمبر، والتي جرت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وقد فاز من عملاء البنك الوطني، كل من: عمار عبدالباقي محمود، ومحمد سعيد التميمي، ومحمد ناصر العجمي، بمبلغ 5 آلاف دينار في السحوبات الأسبوعية لشهر أغسطس، وعبر الفائزون عن تقديرهم لخدمات «الوطني» ومنتجاته الفريدة، وأشادوا بالجوائز القيّمة التي يوفرها البنك على مدار السنة.

وقام البنك الوطني بتعزيز مزايا حساب الجوهرة من خلال مضاعفة فرص الفوز في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية، ويؤهل حساب الجوهرة العملاء للدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية تلقائيا مقابل كل 50 دينارا يتم إيداعها في الحساب.

وكلما ازداد رصيد العميل، ازدادت فرصه للفوز بأحد السحوبات بجوائز بقيمة 5 آلاف دينار أسبوعيا و125 ألفا شهريا و250 ألف دينار ربع سنوي.

وبإمكان عملاء البنك الوطني مضاعفة عدد فرص الفوز في كل سحب كلما حافظوا على رصيد حسابهم دون القيام بعمليات سحب أو تحويل.

ويعتبر حساب الجوهرة من بنك الكويت الوطني الخيار الأفضل للعملاء بفضل مزاياه العديدة والجوائز النقدية القيّمة التي يقدمها والتي تتيح لهم تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.