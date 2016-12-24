تواصل الخطوط الجوية التركية، أفضل ناقل في أوروبا للعام السادس على التوالي، استثمارها في توفير خدمات استثنائية عالية الجودة وذلك بإطلاق أحدث ابتكاراتها في مجال نقل أمتعة المسافرين، خدمة «ميني بورت» اليومية بين ميدان «تقسيم» و«مطار أتاتورك الدولي» في اسطنبول، حيث تتيح هذه الخدمة المبتكرة لمسافري الخطوط الجوية التركية الاستمتاع بهذه المدينة الساحرة بعيدا عما يعكر صفوهم ويبطئ حركتهم.

وتعقيبا على إطلاق هذه الخدمة، قال أحمد أولمشتر، رئيس التسويق في الخطوط الجوية التركية: «رسخت الخطوط الجوية التركية موقعها كإحدى الشركات الرائدة في تطبيق أحدث الإجراءات الخاصة بالمسافرين.

ونسعى من خلال طرح خدمة «ميني بورت» إلى إثراء تجربة المسافرين وتسهيل تعاملهم مع الخدمات المستقبلية التي تقع خارج المطار.

وتهدف هذه الخدمة الفريدة إلى توفير فرصة مميزة للمسافرين للاستفادة من الوقت على الوجه الأمثل حتى إقلاع الطائرة، ليحظوا بوقت أكبر للاستمتاع في مدينة اسطنبول.

وتوفر هذه الخطوة منفعة متبادلة تعود بالفائدة على مسافرينا، كما تسهم بشكل غير مباشر في تعزيز الاقتصاد السياحي التركي».

وجاء إطلاق هذه الخدمة بالتوافق مع مفهوم «أوف ايربورت» لخدمات السفر خارج المطار، المفضل لدى شركات الطيران المعاصرة.

وتعتبر هذه الخدمة مثالية للمسافرين ممن يجب عليهم مغادرة الفندق في وقت مبكر، ويرغبون بقضاء يوم ممتع والتجول بحرية بدون أمتعتهم.

ويقع مكتب «ميني بورت» في «مطار أتاتورك الدولي» في اسطنبول في طابق المترو.

وكل ما هو مطلوب من المسافر الحضور إلى مكتب خدمة «ميني بورت» لتزويد الموظف بالمعلومات الخاصة برحلته وتسليم أمتعته، حيث يعمل موظف «ميني بورت» وفقا لإجراءات السفر المتعلقة بوصول الأمتعة عبر السيارة التابعة لشركة النقل، لتصل الأمتعة حسب مواعيد محددة ثلاث مرات يوميا من مكتب «ميني بورت» في ميدان «تقسيم» إلى مكتب «ميني بورت» الواقع في طابق المترو في «مطار أتاتورك الدولي».

وقد تم توسيع نطاق خدمة «ميني بورت»، حيث تعاونت الخطوط الجوية التركية مع عدد من الفنادق في ميدان تقسيم وعقدت اتفاقيات معها، لنقل أمتعة المسافرين الذي يمكثون في هذه الفنادق إلى «مطار أتاتورك الدولي» مباشرة.