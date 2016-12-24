قال كبير محللي قسم النقد الأجنبي في بنك «إيه بي إن أمرو» إن الدولار يبدو متجها نحو مزيد من الارتفاع، مشيرا إلى احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع خلال العام المقبل.

وأضاف «روي تيو» خلال لقاء مع «سي إن بي سي» امس، أنه يتوقع رفع الفائدة الأميركية 3 مرات خلال العام المقبل كما ألمح الفيدرالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك تكهنات في السوق تشير إلى احتمال رفع الفائدة 4 مرات في 2017.

وتابع: نتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه حتى نهاية عام 2017، لكن أعتقد أن ذلك قد يحدث على المدى القريب بوتيرة هادئة، لذا أوصينا بشراء الدولار بعد فوز «دونالد ترامب» بالانتخابات الرئاسية الأميركية ومع ذلك يجب الحذر قليلا.

وأردف أنه لا أحد يعرف يقينا ما هي التدابير الفعلية التي ستفرزها سياسات الرئيس المنتخب ترامب، مضيفا أن قوة الدولار قد تؤثر سلبا على الصادرات الأميركية وأرباح الشركات.