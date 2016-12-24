دشنت السلطات الفرنسية اول طريق ينتج الطاقة الشمسية في العالم وهي تقنية قيد الاختبار تأمل في تصديرها الى العالم.

ويمتد هذا الطريق التجريبي على كيلومتر واحد ليتيح توليد طاقة تعادل ما يكفي لإنارة مدينة يسكنها 5 آلاف شخص، بحسب مؤسسة «كولاس» التابعة لمجموعة «بويغ» المسؤولة عن المشروع.

وبلغت تكلفة هذا المشروع 5 ملايين يورو مولتها مساعدة حكومية.

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولان روايال «انها فكرة عبقرية، يستفاد (في توليد الطاقة) من مساحة تستخدم لوظيفة أخرى من دون المس بالأراضي الزراعية في البلدان المكتظة».

وتثير هذه الفكرة اهتماما خارج فرنسا ايضا، اذ تجري اختبارات مشابهة في هولندا وألمانيا والولايات المتحدة.

وتقضي هذه الفكرة بوضع ألواح شمسية لانتاج الكهرباء لا تزعج احدا على طرق لا تكتظ فيها السيارات.

لكن من سلبيات هذه الفكرة ان الألواح المسطحة تنتج طاقة اقل من الألواح المنحنية، كما ان تكلفة انتاج الطاقة منها اكبر من تلك الألواح التي توضع على سطوح المباني.