قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط وستتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» لدعم أسعار النفط العالمية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي يعقده بمناسبة نهاية العام إنه يأمل بأن تتماسك أسعار النفط عند المستويات الحالية فوق متوسط سعر الخام البالغ 40 دولارا للبرميل المحتسب في ميزانية روسيا.

واشار الى إن موازنة البلاد المعتمدة على النفط ستتلقى 1.75 تريليون روبل (28.65 مليار دولار) إضافية العام المقبل إذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل.

وقال بوتين إن الموازنة الحكومية الروسية تلقت مدفوعات من جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية مقابل حصة في شركة روسنفت النفطية العملاقة، وإن ملكية جلينكور وقطر لحصة في روسنفت سيكون لها تأثير إيجابي على إدارة الشركة الروسية.