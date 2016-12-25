الناهض: افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن سياسة «بيتك» بتوسيع شبكته المحلية





أشاد محافظ الجهراء الفريق متقاعد فهد أحمد الأمير بالدور المهم والبارز الذي يقوم به بيت التمويل الكويتي (بيتك) في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ومجموعة الخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها لعملائه والتي تتسم بالتنافسية والتنوع وتحظى بإقبال شريحة واسعة من المجتمع مقدما التهاني خلال مشاركته في افتتاح فرع «بيتك» في مدينة سعد العبدالله قطعة 2 لجميع العاملين والمسؤولين على افتتاح الفرع الذي سيمثل اضافة حضارية وخدمية مهمة لسكان المنطقة ويلبي احتياجات عدد كبير منهم.

وأعرب محافظ الجهراء عقب قيامه بقص شريط افتتاح الفرع بشكل رسمي بحضور عدد كبير من مسؤولي «بيتك» يتقدمهم الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض ورئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد خالد المخيزيم ومدير عام الخدمات المصرفية للمجموعة فادي الشالوحي ونائبه خالد السبيعي، عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة «بيتك» في مشاريعه وخططه التنموية المستقبلية والتي تضمن استمرار عطاءه وتميزه.

من جانبه اكد الناهض ان افتتاح فرع «بيتك» في مدينـة سعد العبدالله يأتي ضمن سياسة «بيتك» بتوسيع شبكـة فروعه المحلية بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات لعملائه في اقرب مكان لتواجدهم، منوها بحرص «بيتك» المتواصـل على تقديــــم أفضـــل الخدمات والمنتجات لعملائه وفق المعايير العالمية والارتقاء بأسلوب أداء فروعه وموظفيه بما يتناسب مع النمو في حجم العملاء ويتوافق مع احتياجاتهم ومطالبهم.

وشدد الناهض على الأهمية الكبيرة التي يوليها «بيتك» لعملائه، سواء من خلال تقديم الخدمة بأفضل وأرقى الأساليب المهنية المعتمدة، أو الاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم واقتراحاتهم ومن هنا نتطلع الى دور اكبر للفروع المصرفية.

يذكر ان فرع «بيتك» في مدينة سعد العبد الله هو الفرع رقم 65 ويقع بالقرب من السوق المركزي في القطعة 2، ويفتح أبوابه للعملاء من الاحد الى الخميس من الساعة 8:30 صباحا الى الساعة 3:00 ظهرا.