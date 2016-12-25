الجراح: الإنجاز يؤكد مدى التقدير العالمي والعربي الذي يستحقه «الدولي»





حقق بنك الكويت الدولي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته المتميزة من خلال فوزه بجائزة «البنك الإسلامي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2016 من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، وذلك نتيجة لنمو نشاطه بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وقد أكد حصول بنك الكويت الدولي على هذه الجائزة على نجاح ديناميكية استراتيجية العمل التي يتبعها البنك، التي تعتبر عنصرا رئيسيا ساهم في دفع عملية النمو بأسرع وتيرة ممكنة في عالم المصارف الإسلامية على المستوى المحلي والإقليمي.

في هذا السياق، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح الصباح، قائلا: «إن هذا الإنجاز يؤكد مدى التقدير العالمي والعربي الذي يستحقه الدولي، واستمراره في حصد الجوائز المتعددة بفضل النجاحات المتتالية في جميع المجالات، موضحا أن الدولي استحق هذه الجائزة تقديرا لالتزامه المستمر بتقديم الحلول والخدمات المصرفية الرائدة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي حازت ثقة شريحة كبيرة من العملاء الأفراد والشركات على حد سواء». وأضاف أن هذه الجائزة الجديدة تعتبر دليلا على استمرارية الأداء القوي للدولي، حيث نجح في الحصول على حصة سوقية مهمة في قطاع المصارف الإسلامية بالكويت، ما أتاح له فرص التوسع المدروس والاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق المتغيرة.

كما أشار الجراح إلى أن الدولي قد اتبع خطة محكمة لتطوير وتسويق منتجاته وخدماته، بهدف تلبية مختلف متطلبات واحتياجات جميع فئات المجتمع، كما عمل على بناء شبكة علاقات استراتيجية مع المؤسسات العامة والخاصة في الكويت والمنطقة، بالإضافة إلى ذلك أكد الجراح أن الدولي يسعى دائما إلى المساهمة الفعالة في تمويل مشاريع التنمية الوطنية التي تعتبر عنصرا أساسيا في عمل البنك.

واختتم الجراح تصريحه قائلا إنه مع النمو في قيمة حقوق مساهميه وزيادة مؤشرات جودة أصوله، بات الدولي يتمتع بمركز مالي قوي ومعدلات ممتازة من معيار كفاية رأس المال، ما يؤكد تمكنه من تطبيق المعايير العالمية واستمرارية التزامه بجميع تعليمات بنك الكويت المركزي.