كشفـــت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير عن ارتفاع عدد الشـــركات المشاركة فـــي معرض هوريكا الكويت 2017 إلى أكثر من 70 شركة ومؤسسة، لافتة إلى أن اللجنة المنظمة تواصل وضع اللمسات الأخيرة من ترتيبات المعرض ومسابقات الطهي العالمية التي ستقام على هامشه بحضور لجنة تحكيم عالمية تضم عددا من أشهر خبـــراء الطهــي على مستوى العالم.

وأكدت ليدرز جروب أن معرض هوريكا الذي تنظمه بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود يشهد تنوعا كبيرا في الشركات الراعية والمشاركة، وهو ما يعطي المعرض أهمية كبيرة لجمع العاملين في قطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقة، فضلا عن قطاعات السياحة والسفر والشحن والنقل والغاز، معربة عن ترحيبها بانضمام شركة أوتومات كيتشن إلى كوكبة الشركات الرائدة المشاركة في المعرض خلال دورته الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة أوتومات كيتشن أسعد رميح الرميح إن معرض هوريكا يعد بيئة نموذجية لتعزيز التعاون بين الشركات الرائدة، وفتح أسواق جديدة لكل منها، فضلا عن أهميته في تشجيع الشباب على دخول قطاع العمل، إمداد قطاع الضيـــافة بأفضل الأفـــكار وأحدث الأجهـــزة والمنتجات.

وقال الرميح إن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال تجهيز الفنادق والمطابخ المركزية والمطاعم الكبرى، لافتا إلى أنها تحظى بثقة عالية بين عملائها، نظرا لحرصها على استخدام أجود المنتجات وتقديم أفضل الخدمات. وأضاف أن الشركة لديها عدد من الوكالات الحصرية في مجال عملها، ومنها «FOSTER AND HOBART» و«MBM» الإيطالية، وغيرهما من الوكالات المعروفة بجودتها وشهرتها.

وكشـــف الرميـــح عن ان الشـــركة ستــقــدم خلال معرض هوريكا 2017 أحــدث ما أنتجته الثورة الصناعية في مجال المطابخ، من ماركة «FRIMA» و«Rational show» ذات الطفـــــرة التكنولوجــية الهـائلـــة والتـــي تسهـــم في توفـيــــر العمالـــة اللازمة لأي مطبخ.