الشركة تركز استثماراتها في البوسنة والنمسا وتركيا





أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي العقارية د.خالد الشمري عن مشاركة الشركة في معرض الفرص العقارية التي تنظمه شركة أروما لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق الريجنسي خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2017 عدد من المشاريع الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها أمام عملائها في القريب العاجل في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيـــرا إلى أن هـــذه المشاريع تقع فـــي أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضــاف أن الشـــــركة قد انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية ووسط فيينا أيضا، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة بين التي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الاستثمارية المجدية لعملائها على المديين المتوسط والبعيد.

وأكــد د.الشمـــري أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «شركة إنفينيتي» هي اختيارات تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق من جهة، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى.

وحول المشاريع الجديدة للشركة، قال ان الشركة بصدد طرح مشروع عقاري مميز (منتجع إنفينيتي) في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 57 وحدة تتنوع بين فلل وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، مطعم ومقهى، مسجد، مناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة.

وحــول السوق الثاني الذي تعمل فيه «شركة إنفينيتي العقارية» قال د.الشمري إن «فندق إنفينيتي فيينا» الذي يقع في وسط مدينة فيينا ـ النمسا يتألف من 76 وحدة سكنية متنوعة بين غرف وأجنحة فاخرة، منوها باستمرار الشركة في تسويق «فندق إنفينيتي فيينا» بنظام «صكوك الإجارة».

وحول السوق الثالث الذي تعمل فيه «شركة إنفينيتي العقارية» قال د.الشمري إن السوق التركي يعد أحد الأسواق الواعدة التي اهتمت الشركة بدخوله والاستثمار فيه، لافتا إلى استمرار الشركة بتسويق «صكوك الإجارة» لمجموعة «فنادق إنفينيتي» في منطقة تقسيم الواقعة في الجمهورية التركية، مضيفا أن أبرز مشاريع الشركة الحالية هناك تتمثل في مجموعة «إنفينيتي للأجنحة الفندقية ـ تقسيم»، التي تقع في قلب منطقة تقسيم الواقعة في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية، التي تتميز بسحر الطبيعة وعراقة التاريخ، فهي ملتقى السياحة التركية.