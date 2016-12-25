ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 24 سنتا ليبلغ 50.31 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 0.4%، وذلك وفقا للسعر المعلن امس من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية كانت التعاملات هادئة خلال نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت أسعار النفط ارتفاعا ضعيفا مع ترقب السوق لتنفيذ كبار منتجي النفط في العالم لاتفاق خفض الانتاج المقرر من أول يناير المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 55.16 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات ليصل إلى مستوى 53.02 دولارا.