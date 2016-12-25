تماشيا مع التزام بورصة الكويت بتلبية احتياجات السوق وتعزيز السيولة، أعلنت بورصة الكويت امس إطلاق نموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد، قائلا: «تسعى بورصة الكويت إلى طرح أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين، وتعزيز وضع السوق بشكل عام من خلال توفير الحلول اللازمة التي تسمح لهم بإدارة استثماراتهم بكفاءة وفعالية أكثر وتعزيز سبل السيولة النقدية».

وأضاف: «تعد هذه الأداة واحدة من الأدوات العديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها في بورصة الأوراق المالية، حيث سنواصل العمل على تحسين السوق وتطويره عبر الارتقاء بالبنية التحتية وبيئة الأعمال للبورصة لخلق سوق يتمتع بالقوة والشفافية، وأود أن أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال لتعاونهم المثمر وعملهم الدؤوب بهذا المشروع، كما أود أن أشكر الشركة الكويتية للمقاصة على دعمها المتواصل لنموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة».

وقد أعلنت بورصة الكويت مؤخرا إطلاق مسودة قواعد «صانع السوق» وطرحها على موقعها الإلكتروني للبورصة إيذانا بالبدء في تطبيقها.

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع استراتيجية الشركة الرامية نحو تعزيز عنصر الشفافية في جميع عملياتها وإشراك أصحاب المصلحة من المتعاملين بالبورصة لضمان نتيجة نهائية ناجحة.