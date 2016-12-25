الصانع: مشاريع المدن العمالية والسكك الحديد لاتزال في مرحلة ما قبل العطاء

قال المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية مطلق الصانع ان الاكتتاب العام للمواطنين بنسبة 50% من رأسمال شركة (مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الاولى) سيكون في منتصف 2017.

وأعرب الصانع في بيان صحافي امس بمناسبة استقباله وفدا من وزارة aالسودانية عن اعتزاز الهيئة بنجاح مشروع المحطة الذي يعد الأول المندرج تحت قانون (116 لعام 2014)، حيث بدأ تشغيله التجاري 26 نوفمبر الماضي.

وأضاف أن المشاريع التي تندرج تحت مسؤولية الهيئة ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية ما سيحول الكويت إلى مركز اقتصادي فعال بالمنطقة.

وعن زيارة الوفد السوداني للهيئة، أشار الى أنها تأتي لتعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاطلاع على تجارب المؤسسات المالية والاقتصادية وبحث السبل الكفيلة بدعم أواصر التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين.

وأوضح أن مسؤولي الهيئة قدموا خلال الزيارة عرضا مرئيا يشرح القانون رقم (116 لسنة 2014) الذي تأسست بموجبه الهيئة، إضافة الى استعراض المشاريع الضخمة القائمة والمندرجة تحت مسؤوليتها والتي لاتزال في مرحلة التقييم الفني والقانوني للعروض المقدمة لهذه المشاريع.

وأشار الى أنه تم أيضا استعراض المشاريع التي لاتزال في مرحلة التقييم كمشروع محطة الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة بموقع كبد ومشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها.

وذكر الصانع أن مشاريع المدن العمالية في جنوب الجهراء والمشروع الترفيهي في منطقة العقيلة ومشروع السكك الحديد لاتزال في مرحلة ما قبل العطاء. ونقل البيان عن رئيس الوفد السوداني المدير العام لأكاديمية الدراسات المالية د.عبدالمنعم الطيب إشادته بالمراحل والأشواط التي قطعتها الهيئة في مجال الشراكة بين القطاعين، متمنيا الاستفادة من التجربة الكويتية في هذا المجال.