أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها قامت بالسداد المبكر لكامل التسهيلات التمويلية المشتركة البالغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار والتي حصلت عليها المجموعة عام 2006.

مما يذكر أن هذه التسهيلات كانت مستحقة السداد على أقساط سنوية، مع تاريخ استحقاق نهائي في شهر يوليو 2018، حيث بادرت المجموعة مؤخرا بسداد 29 مليون دولار مقدما قبل حلول تاريخ الاستحقاق المحدد لها.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس، قائلا: «يسرنا أن نواصل تعزيز ميزانيتنا العمومية من خلال السداد المبكر لهذه التسهيلات التي كنا قد حصلنا عليها من مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية، الذين أعربوا جميعا عن سعادتهم بقدرة مجموعة جي إف إتش على الالتزام بالسداد في جميع الأوقات على الرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات».

وأضاف: «نتيجة لنجاحنا في سداد التزاماتنا، سيتم تحرير أصول المجموعة التي كانت خاضعة للرهن بموجب هذه التسهيلات التمويلية، كما سيمكننا تحقيق تدفقات نقدية نستخدمها في توسيع أنشطة جي إف إتش، فقد نجحنا على مدى الأعوام القليلة الماضية في تقليص حجم التزاماتنا التمويلية التي تجاوزت قيمتها مليار دولار في عام 2008، لتصبح الآن بمقدار 112 مليون دولار، مع معدل ديون مقابل الحقوق بنسبة 16% فقط، مما يوفر للمجموعة قاعدة قوية لتنمية أنشطتها في المستقبل».