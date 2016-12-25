بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق امس مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م.خالد الفالح ووزير الطاقة والصناعة القطري رئيس منظمة «أوپيك» الحالي د.محمد السادة، سبل تعزيز الاستقرار النفطي العالمي.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان ان اجتماع الوزيرين السعودي والقطري مع الوزير المرزوق الذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة مراقبة الإنتاج في منظمة «أوپيك» جاء بمناسبة تسلم الوزير الفالح رئاسة المنظمة من رئيسها الحالي الوزير السادة.

وأوضح البيان ان الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين الوزراء حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة، إضافة الي بحث أوضاع أسواق النفط العالمية وسبل تعزيز استقرار الأسواق وإعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين.