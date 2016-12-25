الشمالي: المرحلة القادمة ستشهد تحركاً للمجموعة عبر استثمارات مباشرة في قطاع النفط

أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة أن إحدى شركاتها التابعة وهي شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات قد حصلت على ترسية مناقصة حكومية بقيمة 1.5 مليون دينار، وبمعدل عائد متوقع 15%.

وفي هذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي للمجموعة د.سارة الشمالي إن شركة الساري الوطنية التابعة لمجموعة السلام استطاعت أن تفوز بمناقصة حكومية جديدة بقية 1.5 مليون دينار من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، موضحة أن هذا العقد من المزمع البدء في تنفيذه فعليا مع مطلع العام الجديد، ومدته 3 سنوات بمتوسط عائد متوقع 15%.

وأضافت الشمالي أن هذا العقد يعد إضافة جديدة الى حزمة العقود والمناقصات التي حصلت عليها شركة الساري والتي قاربت على 20 مليون دينار، ونجحت المجموعة خلال المرحلة السابقة في تعديل أوضاعها بشكل لافت من خلال نموذج الأعمال الجديد الذي تبناه مجلس الإدارة خلال السنوات القليلة الماضية وعكفت الإدارة التنفيذية على تطبيقه.

وذكرت أن شركة الساري تعتبر واحدة من الاستثمارات التشغيلية الجيدة لدى المجموعة والتي تعتبر مصدرا جيدا للسيولة والربحية المستمرة والتي تسهم بشكل كبير في تغطية النفقات التشغيلية للمجموعة.

وأوضحت أن محفظة استثمارات المجموعة في المرحلة الحالية تعتمد على التنوع بين أكثر من قطاع، بالإضافة الى التوزيع الجغرافي لأنشطة الشركات التابعة وامتدادها في أكثر من دولة.

وكشفت الشمالي أن المرحلة القادمة ستشهد تحركا إيجابيا ملموسا على الواقع العملي للمجموعة بصفة خاصة في ظل الارتفاع المتوقع لأسعار النفط بعد استقرار الأسواق وهو ما سينعكس على مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام وعلى مجموعة السلام بشكل خاص من خلال استثماراتها المباشرة في قطاع النفط من خلال شركاتها التابعة والزميلة.

وقالت الشمالي ان الأسواق والمنطقة خلال العامين الماضيين واجها العديد من المشكلات والصعوبات وان الهيكل التمويلي لمجموعة السلام والذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي بعيدا عن القروض ساهم إلى حد بعيد في إبقاء الشركة خارج دائرة الضغوط والمشكلات، بل وساهم في توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة والشراكات المتوقعة بعد الانتهاء من مراحل الدراسة والتفاوض خلال الفترة القادمة.