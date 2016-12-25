البنك يقدم 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في 21 الجاري السحب الأسبوعي لبرنامج جوائز الحصاد للتوفير الإسلامي، والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، وهو ما جعله ينجح في أن يصبح برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تم تطويره ليلبي متطلبات عملاء البنك ويزيد من فرصهم في الحصول على الجوائز الكبيرة والجذابة، بالإضافة إلى تمتعهم بأحدث المزايا المصرفية التي يوفرها لهم البنك الأهلي المتحد.

وبهذه المناسبة، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي بأن برنامج الحصاد للتوفير الإسلامي يقدم أعلى مبالغ من الجوائز، والتي تصل إلى 3.4 ملايين دينار سنويا، كما يتميز بتقديمه 26 جائزة أسبوعية وهي أكبر عدد للفائزين أسبوعيا، ويمكن فتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي بأدنى قيمة لفتح الحساب وهي 100 دينار، وفاز بالجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 الف دينار نقدا: محمد عبدالله الكندري.

كذلك فاز بجائزة قيمتها 1000 دينار كل من: محمد عبد الرؤف ابراهيم، اميرة محمد عبدالحسين، فريدة عباس الصفار، علي حجاج العازمي، نبيلة عبدالله المتروك، جنى باسل فؤاد، سليمان عدنان سليمان، يعقوب عبدالله القطان، زكريا سالم الطراوة، غلا محمد الرفاعي، غيث الطيار، طلال زبن العربيد، طلال زبن العربيد، خالد العبدالهادي، موضي ناصر محمد، عبدالحميد حسين دشتي، عمرو محمد الصياد، ضياء احمد المحميد، خيرية عبدالله دشتي، علي كون حليل، حسين ناصر محمد، صباح سلمان جاسم، احمد قنبر، نبيل يوسف شرف، طيبة عباس ابراهيم.

ويقدم برنامج جوائز «الحصاد للتوفير الإسلامي» من البنك الأهلي المتحد جائزة أسبوعية كبرى تبلغ قيمتهما 25 الف دينار، إلى جانب جوائز أسبوعية بقيمة 25 الف دينار، موزعة على 25 جائزة بقيمة 1000 دينار لكل رابح.

كذلك تضم جوائز برنامج «الحصاد للتوفير الإسلامي» من البنك الأهلي المتحد أربع جوائز ربع سنوية كبرى يجرى السحب عليها كل 3 أشهر، وهي جائزة راتب مدى الحياة بقيمة 250 الف دينار للرابح.