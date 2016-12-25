ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن قطاع البنوك الكويتية حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي صافي أرباح بلغ 554.2 مليون دينار وبارتفاع طفيف بلغ 47.1 ألف دينار أو 0.01%، مقارنة بـ 554.16 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2015. وجاءت مرتفعة بنحو 12.9%، مقارنة مع أرباح الاشهر التسعة الأولى من عام 2014، البالغة نحو 491.06 مليون دينار مبررات الارتفاع كانت انخفاض إجمالي المخصصات (خسائر الائتمان)، بنحو 15.6%.

في المقابل، انخفض الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات 71 مليون دينار، أو 6.3%، وصولا إلى 1.049 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.120 مليار دينار، حيث فاق الارتفاع في المصروفات التشغيلية ارتفاع الإيرادات التشغيلية.

أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي، البالغة نحو 197.1 مليون دينار فقد ارتفعت بنحو 7.7% عن أرباح الربع الثالث من 2015، البالغة 183 مليون دينار، وارتفعت بنحو 13.4% عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي، التي بلغت 173.8 مليون دينار، وارتفعت أيضا بنحو 7.5% عن أرباح الربع الأول.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، نحو 348 مليون دينار، ومثلت 62.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومنخفضة بنحو 6.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 206.2 ملايين دينار، ومثلت نحو 37.2% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.7% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام حقق نموا أعلى.

ووفقا للتقرير، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 219.3 مليون دينار (ربحية السهم 39 فلسا)، أو نحو 39.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، ولكن مستواها تراجع بنحو 3.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2015. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 123.1 مليون دينار (ربحية السهم 23.9 فلسا)، أو نحو 22.2% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 16.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح، حيث بلغ نصيبه 877 ألف دينار مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت 29.9%. وحقق «بنك بوبيان» نحو 29.6 مليون دينار مقارنة مع 25.2 مليون دينار، أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح التي بلغت 17.8%، بينما حقق «البنك الأهلي الكويتي» أعلى نسبة تراجع في الأرباح من بين البنوك الأخرى بنسبة بلغت نحو -32.2%، وصولا إلى نحو 19.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.2 مليون دينار.