محمود فاروق

قالت مصادر حكومية مسؤولة لـ «الأنباء» إن موازنة 2017/2018 التقديرية مرجح أن تبلغ بين 16و17 مليار دينار مقارنة مع تقديرات ميزانية 2016/2017 البالغة 18.8 مليار دينار وبنسبة تخفيض بنحو 9.5%. وفيما يلي بعض مؤشرات الميزانية التقديرية للعام المقبل:

٭ خفض الإنفاق الجاري بحدود 4.6 مليارات دينار ليصل الى 11 مليار دينار مقارنة مع المقدر في الميزانية السابقة عند 15.6 مليار دينار في الميزانية السابقة، وبنسبة خفض تقارب 29%، وترجح مصادر أن يكون السبب في هذا الخفض الكبير هو تعديل في هذا الباب وترحيل بعض من بنود الإنفاق الى أبواب أخرى إضافة إلى انخفاض الدعوم.

٭ زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 25% ليقارب 4 مليارات دينار مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في الميزانية السابقة التقديرية.

٭ خفض الدعم بنسبة 28% للسلع والخدمات لتقارب ملياري دينار مقارنة مع تقديرات سابقة 2.8 مليار دينار خصوصا مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة للكهرباء والماء اعتبارا من مايو المقبل

٭ من المتوقع أن تكون الإيرادات أعلى من العام الماضي بناء على سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط المرجح ارتفاعها بعد تطبيق اتفاق منظمة «أوپيك» في يناير المقبل.

٭ بناء على المعطيات أعلاه، فإن توقعات الميزانية بتسجيل العجز أقل في السنة المقبلة. ومن المتوقع أن تعلن الميزانية الجديدة مرفقة بتوقعات لـ 3 ميزانيات مقبلة، في سيناريوهات مختلفة تعطي إشارات للسوق بتوقعات «المالية» المستقبلية.