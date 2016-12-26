أعلن بنك برقان امس عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: محمد عادل احمد دامرلي، صالح إبراهيم مصطفي عيد، ناجي ضاحي عوده الفضلي، جاسم محمد ملا حسين عبدالرحمن، ومدين محمود القبلاوي.

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار.

وللتـــأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ان لا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصـة واحدة لدخول السحب.

وإذا كــــان رصــيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.