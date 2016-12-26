زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة»، امس في المركز الرئيسي للبنك، بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بعبدالعزيز اشكناني، وقد فاز كل من: علي صالح الجاسر، احمد علي بركات، عبدالله منشد عوض الظفيري، جلادسون ماريو لازارينو جوميس، علي محمد الحريري.

والآن يمكن للعملاء تحقيق كل أحلامهم على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7.000 دينار.

وكذلك التمتع بالمزايا الإضافية التالية: الحصول على بطاقة سحب آلي، الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على كل خدمات البنك التجاري المصرفية.

ويقدم البرنامج الجديد لجوائز حساب النجمة سحب يومي للفوز بجائزة 7.000 دينار، وسحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تبدأ من 100 ألف دينار في الربع الأول و150 ألف دينار في الربع الثاني و200 ألف دينار في الربع الثالث حتى 250 ألف دينار في الربع الأخير.

و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما انه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك، كما يتوجه البنك بالشكر لوزارة التجارة والصناعة على تعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.