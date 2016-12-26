أعلنت شركة بلوبرينت القابضة المتخصصة في الاستشارات العقاريــــــة البريطانية عن اكتمـــال المرحلة الاولى من مشروع «برايتون مارينا» الواقع في مدينة برايتون جنوبي انجلترا وتسليمها إلى ملاكها في الموعد المحدد.

وتم تسليم الأبراج الثلاثة الأولى المطلة على مرفأ اليخوت وساحة المطاعم والمقاهي، وأكدت شركة «جي أر أي أسيت» المطور للمشروع أن المرحلة الأولى تحتوي على ثلاثة أبراج من أصل 11 مقرر بناؤها بإجمالي 853 وحدة سكنية جديدة، ومن المتوقع طرح وتسويق المراحل اللاحقة في مطلع عام 2017.

وفي هذا الصدد، أكدت مدير إدارة المشاريع السكنية في لندن وجنوب انجلترا بشاير الهندي أن المشروع يعتبر أكبر وأهم المشاريع السكنية في بريطانيا فهو أول مارينا سكنية بهذا الحجم في بريطانيا وأوروبا، كما أنه يقع في برايتون التي تعتبر مــن أكثر مدن بريطانيا استقطــابا للسياح خارج لندن وهي تبعد مدة خمسين دقيقة عن وسط لندن.

وأضافت أن نجاح المرحلة الأولى نابع من جودة أعمال البناء والتصاميم المعمارية والتشطيبات الداخلية التي أشاد بها الملاك.

وأشارت الى أن شركة جـي أر أي أسيت هي حليف استراتيجي لشركة بلوبرينت داخل السوق الكويتي وأن هنـــاك المزيـد مــــن المشاريع المدرجة على خطــة التنفيذ بين الشركتيــن في عــــام 2017 ومـــن أهمهـا مشروع سكني متكامل يبعــــد عن وســـط لندن مسافة نصــف ساعة فقط عبر القطار السريع، لافتـــة الى أن الشركة سبق وأن طرحـــت مشاريع سكنيــــة أخرى في مدينتي ريدينغ ومانشستر.