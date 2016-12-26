الحربي: نعتز بمساهمة البنك في بناء مستشفى متخصص يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت

الصقر: نحرص على تقديم الدعم لكل قطاعات المجتمع أهمها الصحة

أعرب وزير الصحة د.جمال منصور الحربي عن اعتزازه للمساهمة الكبيرة لبنك الكويت الوطني التي تتمثل في بناء مستشفى متخصص بأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت في منطقة الصباح الطبية التخصصية وعلى مساحة 7000 متر مربع.

جاء ذلك في تصريح خلال الجولة التفقدية لأعمال البناء والتشطيب للمبنى الجديد التي قام بها وزير الصحة للمستشفى الجديد بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب مدير عام الإدارة الهندسية م.عزت حلال، ورئيس وحدة زراعة الخلايا الجذعية بالمستشفى د.ميثم عبدالكريم حسين، بالإضافة الى عدد من العاملين والمهندسين في المستشفى الجديد. وقد أشاد الوزير الحربي بإسهامات البنك في توفير خدمة متميزة تضاف الى الخدمات التخصصية للمرضى.

كما أشاد بدقة التصميم للمبنى الجديد بما يتوافق مع المعايير العالمية، وقد أبدى ملاحظاته على بعض الجوانب التي تساعد المرضى من الناحية النفسية والعلاجية في أقسام المبنى.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك عصام الصقر انه يجري العمل لافتتاح المستشفى الجديد خلال الربع الاول من عام 2017 وهو الأول من نوعه في الكويت، حيث تمت الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين في تصميم مستشفيات الأطفال التخصصية.

وأضاف الصقر انه تم اعتماد المواد الإنشائية والتشطيبات والأنظمة التشغيلية والطبية لتتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية الخاصة بهذا النوع من المستشفيات، مشيرا الى انه من المقرر أن يحتوي المستشفى التخصصي الجديد على عيادات طبية خارجية، ووحدة متخصصة للعلاج النهاري لنقل الدم ومشتقاته والعلاج الكيماوي وجناح متكامل لوحدة زراعة الخلايا الجذعية، وغرف للعناية المركزة، ومختبرات ووحدة بنك الدم وصيدلية تخصصية، بالإضافة الى مكاتب للأطباء والاستشاريين، وقاعات تعليم وتدريب ومكاتب إدارية.

وأوضح الصقر ان البنك قام بتقديم تبرع خاص لوزارة الصحة بغرض تصميم وتنفيذ وإنشاء وصيانة مستشفى جديد لأمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال في منطقة الصباح الطبية التخصصية، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 7 ملايين دينار.

وبين انه سيتم ربط مبنى المستشفى الجديد بمستشفى البنك الوطني التخصصي القائم حاليا من خلال جسر معلق مكون من طابقين، حتى تتكامل الخدمات الطبية الخاصة بأمراض الدم وسرطان الأطفال.

وذكر الصقر انه انطلاقا من أهمية الصحة وتأثيرها العميق في مختلف شرائح المجتمع، يحرص البنك على تقديم الدعم لهذا القطاع من خلال العديد من المبادرات، أهمها إنشاء مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال قبل 15 عاما، وهو الأول من نوعه في منطقة الصباح الطبية التخصصية لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار.

وأشار الصقر إلى أن البنك قد كثف خلال السنوات الماضية جهوده لدعم كل الفعاليات الاجتماعية ليضيف الى سجله الحافل في هذا المجال المزيد من المساهمات والإنجازات وليحافظ على موقعه كأكبر المساهمين في خدمة المجتمع الكويتي وليستمر في نهجه وثقافته المتأصلة في المسؤولية الاجتماعية.

وشكر الصقر جميع العاملين في وزارة الصحة وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة ومساعد الوكيل والجهاز الهندسي بأكمله، ورئيس المستشفى د.مهدي الفضلي على التعاون الذي أبدوه طوال الفترة الماضية.

وعرض د.ميثم حسين الأستاذ بكلية الطب بجامعة الكويت واستشاري طب الاطفال وامراض المناعة الإكلينيكية وزراعة الخلايا الجذعية ورئيس وحدة الخلايا الجذعية بمستشفى بنك الكويت الوطني، اقسام المبنى الجديد والتي تم تحديدها بعد مراجعة دقيقة لنشاطات واحتياجات قسم أمراض الدم والسرطان التي تشمل وحدة العلاج النهارية لنقل الدم ومشتقاته والعلاج الكيماوي وكذلك العيادات الخارجية ووحدة العزل لوحدة زراعة الخلايا الجذعية ووحدة التعليم والتدريب وكذلك الصيدلية التخصصية لتحضير العلاج الكيماوي والمحاليل الوريدية بالإضافة الى المختبر التخصصي بالخلايا الجذعية ووحدة بنك الدم تحت إشراف إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.

يذكر ان بنك الكويت الوطني يقدر كثيرا مدى أهمية مسؤوليته أمام المجتمع، فقد أخذ على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية منذ تأسيسه كأحد أهم أولوياته الهادفة الى خدمة المجتمع بكل فئاته.

فقد أطلق الوطني العديد من البرامج المهمة التي شملت مجالات عدة أبرزها: التعليم، الصحة، التوظيف، التدريب، دعم الكوادر الوطنية، برامج الرعاية والدعم الاجتماعي، بالإضافة الى المبادرات الرياضية والأنشطة البيئية.