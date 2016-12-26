شهدت الكويت انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحول المؤسسي في الشرق الأوسط وتم تسليم جوائز لقادة التحول المؤسسي والتميز في الأداء من قبل شركة ريزيليانس آند البريطانية (مكتب الكويت والشرق الأوسط).

وفي هذا السياق قال الشريك التنفيذي لشركة ريزيليانس آند مكتب الكويت والشرق الأوسط م.أحمد رجب بأن هذا الحدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي تتبناه شركة ريزيليانس آند لتمكين قادة التحول في المنطقة ومن أجل رفع مستوى الوعي لدى العديد من المؤسسات من أجل رفع حالة الاستعداد لما تواجهه المؤسسات والكيانات الاقتصادية في المنطقة.

لقد وقع الاختيار على الكويت لتكون عاصمة التحـــول المؤسســــــي والاقتصادي في الشرق الاوسط لعام (2016) من قبل شركة ريزيليانس آند البريطانية (مكتب الشرق الأوسط) وذلك لعدة عوامل تتمتع بها الكويت من استقرار اقتصادي واستعدادات وموارد في طريقها نحو التحول الشامل وإعادة ترتيب المراكز الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط.