المعمري: السلطنة الوجهة السياحية الشتوية الأكثر تميزاً

باتت سلطنة عمان أحد أفضل الوجهات الشتوية التي يفضلها السياح من مختلف دول العالم، وتجسد ذلك من خلال الأرقام والإحصائيات التي سجلتها السلطنة من ناحية أعداد الزوار والسياح خلال موسم الإجازات ورأس السنة الميلادية، حيث وصل أعداد الزوار خلال هذه الفترة من العام 2016 إلى 1.03 مليون زائر، مقارنة بالعام 2015 الذي سجل 814 ألف زائر، حسب المركز الوطني للإحصاء، وتشير التوقعات الى زيادة أعداد الزوار خلال الموسم الحالي.

وتستقبل السلطنة موسم الإجازات بإطلاق العديد من البرامج والأنشطة السياحية الترفيهية والاستكشافية ضمن أجواء الشتاء الخلابة التي تتميز بها السلطنة عن غيرها.

ومن بين تلك الأنشطة مشروع عمان للإبحار على شواطئ الخيران ومارينا الموج بمسقط والمصنعة على ساحل الباطنة وبخا في ولاية صور، والأنشطة المائية وعروض تزلج وإطلاق الطائرات الورقية وغيرها.

في هذا الصدد، قال المدير العام للترويج السياحي لدى وزارة السياحة العمانية سالم بن عدي المعمري: «إن ما تتمتع به السلطنة من مقومات طبيعية ومعالم فريدة جعلتها الوجهة السياحية الشتوية الأكثر تميزا أثناء هذه الفترة ولاسيما لدى الخليجيين الذين يواظبون على التوافد إلى السلطنة للاستمتاع بالأجواء الشتوية المبهرة في ظل الأنشطة والبرامج الشيقة المتوافرة.

ونحن نحرص كل عام في موسم الإجازات على طرح برامج وأنشطة مختلفة عن العام الماضي حتى يتوافر للسائح أو الزائر تجارب متجددة وشيقة».

وتظل الطبيعة العمانية تسحر العالم ولاسيما الاستمتاع بالبحار والشواطئ والإبحار على القوارب الشراعية التي تستقطب اهتمام المزيد من السياح، إلى جانب المشي الجبلي، والرحلات، والتخييم، كما تستقطب الأنشطة الجبلية في كل من الجبل الأخضر وجبل شمس اهتمام السائح.