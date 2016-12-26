شركة مشاريع الطاقة البديلة التابعة للمجموعة تفتتح صالة عرض في الشويخ

أعلنت شركة مشاريع الطاقة البديلة، إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت (كيبكو) عن افتتاح معرضها المتخصص بمنتجات الطاقة البديلة والمتجددة في منطقة الشويخ.

وتوفر الشركة أنظمة الطاقة الشمسية، وتعمل من أجل توفير حلول الطاقة المتجددة المبتكرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط لأبنية المكاتب والمنازل والمناطق العامة.

وحضر افتتاح المعرض عدد من كبار المديرين التنفيذيين في مجموعة شركة مشاريع الكويت، والمهتمين بمجال الطاقة المتجددة وممثلي وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة مشاريع الطاقة البديلة د.حسن قاسم: «مفهوم الطاقة المتجددة والمباني الخضراء لا يزال جديدا في الكويت، ونحن نسعى إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الاستخدام الذكي للطاقة بهدف المساعدة على الحفاظ على مواردنا.

ومن خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتنفيذية، فإن شركة مشاريع الطاقة البديلة تساعد العملاء على تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة وجني الفوائد على المدى الطويل، وخصوصا مع الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات.

يتمثل هدف الشركة الرئيسي في جعل الحلول المبتكرة للطاقة المتجددة متاحة بسهولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط».