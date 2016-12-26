الصانع: شركة واعدة وسنقدم لمساهميها بيانات متكاملة حرصاً منا على الشفافية المطلوبة

أعلنت كل من شركة المستقبل العالمية للاتصالات (المستقبل) وشركة الموازي للاستشــارات المــالية والاقتصادية من خلال موقعها «الموازي دوت كوم» الذي يعتبر منصة للشركات المساهمة غير المدرجة في الكويت في تقديم البيانات الخاصة بأسهم تلك الشركات عن إدراج بيانات المستقبل في «الموازي دوت كوم» اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري.

وكشــف الــرئيــس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي، النقاب عن إطلاق الشركة اليوم موقعا جديدا لها خاصا بالمستثمرين بعد انسحابها الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية الذي دخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، موضحا أن الموقع جاء من منطلق «نهج الشفافية التي تسير عليه الشركة سواء كانت مدرجة في السوق الرسمي أو غيره»، مضيفا أن «من حق المستثمرين أن يتم اطلاعهم على تفاصيل أنشطة الشركة وعقودها واستثماراتها ومنتجاتها وخدماتها الجديدة، لاسيما أنها في مجالات متعددة بتكنولوجيا الاتصالات.

وبيــن أن المـــوقع fccinvestors.com يضم معلومات تهم المستثمرين وشؤونهم، فضلا عن أخبار الشركة المحدثة بصورة فورية وعن حلول مشاريع الأعمال، وخدمات التنقل وقطاع شبكات الأعمال وحلول الأنظمة الأمنية، وهندسة الاتصالات ومجمــوعة المشــاريع الخاصة والأجهزة اللوحية والهاتفية التي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية العالمية.

من جهته، قال المدير العام للموازي دوت كوم مهند الصانع إن دخول المستقبل للاتصالات في قطاع الشركات غير المدرجة يعد مكسبا لهذا القطاع كونها شركة واعدة وتضم تاريخا تجاريا حافلا، فضلا عن تنوع مجالات أنشطتها، الأمر الذي يمنح المستثمرين فرصة استثمارية جديدة في قطاع واعد.

وأضاف أن موقع «الموازي دوت كوم» سوف يكون منصة لمساعدة وتوجيه المساهمين في تداول ونقل ملكية أسهمهم من خلال القنوات الرسمية.

وأضاف أن موقع «الموازي دوت كوم» سوف يتم من خلاله تقديم عرض مبسط لكل البيانات والحقائق التي يطلبها المستثمرون عن الشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة مثل البيانات المالية، وآخر الصفقات، والأخبار العامة، والمعلومات الخاصة بالجمعيات العامة وذلك من مصادرها الرسمية التي تعود بالنفع على مساهمي تلك الشركات من المتابعة الدورية لنتائج شركاتهم حتى بعد انسحابها من البورصة، فضلا عن التقارير والبحوث المنوعة.