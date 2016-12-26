محمود فاروق

تحرك الجهاز المصرفي والرقابي أمس لبث الطمأنينة لدى العملاء على خلفية الذعر من ڤيديو انتشر عن عمليات احتيال مصرفية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل في تصريح لـ «الأنباء» ان البنوك لديها مستويات عالية من الحماية، وانها تحركت سريعا لطمأنة العملاء حيث سيجري كل بنك عملية مسح لجميع أجهزة السحب الآلي للتأكد من خلوها من اي اختراقات

او انــــظمـــة الكـترونــيـة لاستنساخ بيانات العملاء من

بطاقات السحب الآلية.

واعلن الاتحاد في بيان ايضا أنه لا داعي للذعر حيث إن البنوك تستخدم أنواعا

متقدمة من البرمجيات والتقنيات في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحمايــة مـــن محــاولات

الاختراق.

من جانب آخر، قالت مصادر رقابية لـ «الأنباء» انه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك حيث سيكون أمامهم ثلاث مهام رئيسية:

٭ التأكد من التجهيزات اللوجستية المتواجدة في جميع فروع البنوك، فيما يتعلق بالكاميرات وتغطيتها لجميع مداخل افرع البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

٭ التأكد من صلابة الأجهزة المصرفية وعدم كسرها بسهولة.

٭ متابعة آخر التطورات التكنولوجية في مجال امن المعلومات المصرفية لتوطينها محليا.

وأوضحت المصادر ان اللجنة ستنسق مع كل الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.

وكان بنك الكويت الدولي أعلن في بيان صحافي أمس أنه نجح في اكتشاف عدد من محاولات الغش والاحتيال من دون خسائر مالية.

«الدولي»: اكتشفنا محاولات احتيال دون خسائر

هذا وأعلن بنك الكويت الدولي أنه نجح في اكتشاف عدد من محاولات الغش والاحتيال تمت من خلال أجهزة السحب الآلي في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق استخدام 22 بطاقة مصرفية مستنسخة خاصة بعملاء البنك وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي تصريح صحافي خاص أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الشيخ محمد الجراح أن البنك قام على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بما فيها شركة فيزا الدولية (Visa International) مما أدى للوصول إلى مصدر الاستنساخ.

كما أشار الجراح في تصريحه إلى أنه لم يتعرض أي عميل من عملاء البنك لأي خسائر مالية بفضل أنظمة مراقبة الاحتيال الذكية وأمن المعلومات الحديثة الموجودة لدى البنك، والتي قامت بالتعرف على العمليات ورفضها على الفور دون أي خسائر مالية للعملاء أو للبنك.

وأكد الجراح على حرص الدولي على التحقق من تلك العمليات، وقد تم التوصل إلى جهاز سحب آلي واحد فقط، حيث تم تركيب أجهزة الاستنساخ عليه، إلا أنه وبفضل التعاون المثمر وتطبيق تعليمات وزارة الداخلية تم تحديث كاميرات المراقبة التابعة للبنك، والتقاط صور ومقاطع فيديو واضحة للجناة، وشرع الدولي في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.