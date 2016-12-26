أحمد موسى

قفزت مستويات التضخم بالكويت إلى 3.4% في نوفمبر مقارنة بمستوياتها العام الماضي، فيما تراجعت بواقع 0.14% مقابل مستويات شهر أكتوبر 2016.

وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء فإن زيادة التضخم ترجع إلى زيادة الرقم القياسي لمجموعة النقل خلال شهر نوفمبر بنحو بلغ 10% وخدمات السكن بواقع 7.4%.

ومنذ إقرار زيادة أسعار البنزين مع مطلع شهر سبتمبر الماضي، يشهد الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعا بنحو كبير. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18% من سلة الأسعار بنسبة 0.2% عنها قبل عام.

وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل نحو 29% من نفقات المستهلكين بنسبة 7.4%.

ويرجح مراقبون أن تساهم زيادة أسعار المحروقات بالكويت في ضغوط تضخمية، فبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء يبلغ متوسط إنفاق الأسرة الكويتية على النقل شهريا نحو 5% من إجمالي الدخل الشهري، فيما يبلغ متوسط إنفاق الأسرة غير الكويتية 7.3% على النقل شهريا.

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.4% ليكون بذلك مستوى التضخم في الكويت الأعلى خليجيا مع توقعات بانخفاضه في السعودية التي تحتل المرتبة الأولى حاليا من 4% في 2016 على 2% فقط في 2017.