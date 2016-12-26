قالت شركة الاستثمارات الوطنية بخصوص انسحاب أمريكانا من بورصة الكويت عقب الانتهاء من الاستحواذ الإلزامي، لا يمكن التعليق عليه الآن وسابق لأوانه، وسيتم الإفصاح عنه في الموعد المناسب عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة امس، أن دورها في صفقة الاستحواذ الإلزامي المشار إليها هو «مدير عملية الاستحواذ»، مؤكدة على أن مستند العرض لايزال في طور الدراسة لدى هيئة أسواق المال، ولم تتم الموافقة عليه بعد.

كانت معلومات ترددت أن الإعلان عن المستند الرسمي للعرض الإلزامي الخاص بتملك شركة «أديبتيو» الإماراتية ما تبقى من أسهم رأسمال أمريكانا نحو 133.5 مليون سهم، تضمن فقرة تشير إلى أن «أديبتيو» تدرس احتمال إخراج «أمريكانا» من البورصة الكويتية عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتملك بقية الأسهم.

وقالت «أديبتيو» أواخر أكتوبر الماضي، إنها ملتزمة بتقديم مستند عرض الاستحواذ على أسهم أمريكانا. وتزامن ذلك مع إعلان الاستثمارات الوطنية عن انتهائها من إجراءات بيع 66.8% من أسهم أمريكانا في 20 أكتوبر 2016.

ولم يشهد سهم أمريكانا أية تعاملات اليوم ببورصة الكويت مستقرا عند 2.600 دينار، فيما ارتفع سهم استثمارات بنسبة 1% ليصل إلى 98 فلسا.