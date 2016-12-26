ناقش مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماع عقده امس الأحد برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة المؤسسة عصام المرزوق عددا من الجوانب المتعلقة بالمشاريع النفطية الاستراتيجية.

وقال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد في بيان صادر عن المؤسسة ان المجلس اعتمد الميزانية التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) للسنة المالية 2017 لكل من الشركة الكويتية لنفط الخليج والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

وذكر ان المجلس بحث الجوانب المتعلقة ببعض المشاريع الاستراتيجية واستعرض تقرير أداء الربع الثاني للسنة المالية 2016/2017 في مجال الصحة والسلامة والبيئة للمؤسسة وشركاتها التابعة، مضيفا ان المجلس استعرض التقرير الدوري لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة لمؤسسة البترول الكويتية.