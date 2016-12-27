شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في فعاليات المؤتمر العلمــي العالمـي للهيئة العالمية لدراسة البيئات الحضرية التراثية IASTE 2016 الذي أقيـــم ولأول مرة بكلية العمارة بجامعة الكويت برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس تحت عنوان «شرعنة التراث».

وتأتي مشاركة «بيتك» في المؤتمر ضمن إطار الاهتمام بالبيئة التراثية الحضرية والعمرانية والمساهمة بالحفاظ على الموروث الثقافي والإنساني الكويتي، وكذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على المشاركة بالفعاليات والمحافل الثقافية العالمية التي تعزز الهوية الكويتية.

ويعد هـذا المؤتمــر الـ15 الذي تنظمه الهيئة العالمية لدراسة البيئات الحضرية التراثية IASTE 2016 والتي يقع مقرها في جامعتي كاليفورنيا - بيركلي وبورتلاند يوجين بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تعقد الهيئة مؤتمرها العام كل سنتين في إحدى دول العالم المهتمة بالتراث العمراني وباستضافة من مؤسسات علمية وبحثية في تلك الدولة، وقد استضافت تلك المؤتمرات جامعات عالمية عريقة في مختلف أنحاء العالم، وقد تم تكليف كلية العمارة بجامعة الكويت بتنظيم هذا الحدث العالمي والذي يشارك فيه قرابة 200 عالم وباحث.

وفي ختام المؤتمر، تسلم المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبدالله الرويح درعا تكريمية من عميد كلية العمارة والرئيس المحلي للمؤتمر د.عمر خطاب ومن منظم المؤتمر د.محمد الجسار من كلية العمارة، حيث اعربا عن الشكر والامتنان لمشاركة «بيتك» في المؤتمر التي تعكس مدى حرص البنك على دعم جهود المؤسسات التعليمية، مثمنين في السياق ذاته حجم مبادرات «بيتك» ومساهماته في دعم الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية التي تقيمها جامعة الكويت في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» بتحقيق المسؤولية الاجتماعية وتعزيز جهود التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.