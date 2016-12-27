هدايا وخصم ورحلة بحرية كروز 5 نجوم

«ابدأ عامك الجديد بالفخامة» شعار تبنته شركة الملا ACURA لعرض السنة الجديدة، تقدم من خلاله بكل فخر لعشاق سيارات ACURA أول سيارة يابانية فاخرة في العالم، عرضا لا ينسى على سياراتها TLX، MDX وRDX، تمنحهم إلى جانب عرض الفخامة رحلة بحرية 5 نجوم لشخصين لمدة سبعة أيام بمجرد اقتنائهم إحدى موديلات سيارات ACURA.

أعلى سعر تثمين

إلى جانب الرحلة البحرية، تمنح شركة الملا ACURA عشاق سيارة TLX حرية الاختيار بين عرض الفخامة أو خصم الفخامة النقدي بقيمة 4000 دينار.

ويحظى كل من يختار عرض الفخامة على فرصة اقتناء سيارة أحلامهم بنظام الأقساط لمدة خمس سنوات بدون فوائد وبسعر الكاش بالتعاون مع العديد من البنوك وشركات التمويل الكبرى، وكذلك تأمينا شاملا لمدة خمس سنوات مجانا وبدون اي كلفة إضافية على قيمة السيارة، ولم تكتف الملا ACURA بهذا بل قررت ان تميز محبي الفخامة بصيانة مجانية لمدة خمس سنوات وخمس سنوات كفالة وخمس سنوات سيارة بديلة مجانا وخمس سنوات مساعدة على الطرقات مجانا، بالإضافة إلى خمس سنوات تأمين طرف ثالث.

كما تمنحهم فرصة تثمين سيارتهم الفاخرة المستعملة لدى الملا ACURA بأعلى سعر فوق التثمين لغاية 2000 دينار، واستبدالها بسيارة TLX الجديدة ذات المواصفات الأعلى.

فخامة لراحة البال

وتمنح شركة الملا ACURA محبي سيارة MDX تلقائيا لدى اقتنائها رحلة بحرية 5 نجوم لشخصين، تنطلق من دبي لمدة سبعة أيام على متن رويال كاريبيان كروز، بالإضافة إلى عرض الفخامة الذي يضمن لهم راحة البال لخمس سنوات من الفخامة تشمل التأمين الشامل لخمس سنوات مجانا، وصيانة مجانية لخمس سنوات وخمس سنوات كفالة وخمس سنوات سيارة بديلة مجانا وخمس سنوات مساعدة على الطرقات مجانا، بالإضافة إلى خمس سنوات تأمين طرف ثالث.

أقساط بسعر الكاش

أما محبو سيارة RDX فسيحصلون كذلك على رحلة بحرية 5 نجوم، وفرصة اقتناء سيارة أحلامهم بنظام الأقساط لمدة خمس سنوات بدون أرباح وبسعر الكاش، وكذلك على عرض الفخامة المقدم كهدية من الملا ACURA، ليعزز فخامة أسلوب حياتهم بالرفاهية وراحة البال.

ومن خلال عرض السنة الجديدة تكون الملا ACURA قد حققت المعادلة الصعبة من حيث اقتناء اول سيارة يابانية فاخرة في العالم وبين أفضل تكلفة اقتناء على الإطلاق في السوق الكويتي.

وعن هذا العرض، يقول مدير عام شركة الملا ACURA عماد ملاعب: «نتطلع في كل عام نحو طرح أفضل العروض والتي هي جزء من جهودنا للتواصل مع زبائننا لنظهر لهم عن تقديرنا لولائهم وحبهم لسيارات ACURA، كما يشرفنا زيارة جميع عشاق العلامة التجارية لصالة العرض للتعرف على جميع الطرازات المتوافرة لدينا والاطلاع عن قرب على السيارات المفضلة لديهم.

وكذلك الاطلاع على أيقونة ACURA الجديدة NSX التي وصلت حديثا بكمية محدودة».

أيقونة تحبس الأنفاس

وتعتبر NSX أيقونة ACURA الفاخرة الرياضية التي تنتمي لفئة السيارات الكوبية ذات البابين، التي تقدم لعشاق السيارات الفاخرة نموذجا مختلفا يحبس الأنفاس بفخامته وراحته المنقطعة النظير، بابتكارات وإضافات تنتمي لعالم المستقبل، استغرق تصميمها وابتكارها عقدا من الزمن، لتأتي بمجموعة من الخصائص هي الأولى في عالم السيارات.

NSX هي أول سيارة عملاقة سريعة مزودة بمفصل رياضي هجين للتعامل مع كل عجلة، تبلغ قوة السيارة 573 حصانا، وبناقل حركة من 9 سرعات، جاهز تماما لتغيير قواعد اللعبة في الطريق.

أما قوة المحرك وعزم الدوران الكهربائي المباشر فيمنح السائق نوعا جديدا من الأداء الديناميكي، لا ينحصر في السرعة، بل يتعداه إلى المكابح ومقود القيادة.

أدق تعبير يمكن إطلاقه على هذه الديناميكيات المتشابهة هو الأداء المثير المدعوم بالدقة.

وتأتي NSX بتوربينات مزدوجة، و75 درجة، وسعة 3.5 ليترات ومحرك DOHC V-6 بتشحيم جاف.

إنها نتاج عمل متواصل سهر خلالها المهندسون والتقنيون ليالي لإتقانها بهذا الشكل الذي يخطف الأنظار.