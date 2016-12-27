عبيد: استطعنا تمويل المشروع بالدفعات حتى 70% من التكلفة

قال مدير إدارة التأجير والعقار بشركة مدن الأهلية امجد عبيد ان الشركة استطاعت ان تستحوذ على اهتمام شركة صناعات الغانم بخصوص تأجير موقع في مجمع «المخيال مول» لصالحها، مشيرا الى ان عدة شركات اخرى تنافست على نفس الموقع.

وأضاف قائلا: «من خلال هذا التنافس تمكنا من تأجير مساحات كبيرة في المخيال مول لشركة صناعات الغانم ممثله بـ «صفاة الغانم وX – سايت وكوستا كافيه» ففي معرضها الذي يمتد على مساحة شاسعة، ستقوم «صناعات الغانم» بافتتاح أول معرض لصفاة هوم في الجهراء، ليكون إضافة فريدة وغنية.

وستقدم صفاة هوم تشكيلة واسعة من الأثاث والاكسسوارات والأرضيات، والمطابخ، بينما تستمر اكسايت في طرح أحدث الإلكترونيات بأسعار وعروض مميزة لتكون أقرب لعملائها بأسعارها وموقعها.

ومع هذا التوسع، يتحول هذا المعرض الى مكان متكامل يلبي جميع الاحتياجات المنزلية في المخيال مول ولما يحويه من أسماء وأنشطة تجارية أخرى متعددة مثل RIVA Dip n Dip، Fun City وغيرها، وبهذا سيتحول المخيال مول إلى مقصد رئيسي للزبائن في مدينة الجهراء».

وذكر عبيد قائلا: «هناك عدة افكار اخرى لصناعات الغانم لاستغلال جزء من هذه المساحات لوكالات اخرى للشركة سالفة الذكر، حيث ان اجمالي سعر التعاقد كان جيد جدا، وتم توقيع العقد وبانتظار ايصال التيار الكهربائي ومن المتوقع البدء بالتشغيل في الربع الثاني من العام 2017».

ولفت عبيد الى أن «المخيال مول» هو احد المشاريع التي تقوم الشركة بتسويقها، حيث انها لا تعمل كمسوق للمشروع فقط، بل إنها تعمل كمطور عقاري.

وأضاف قائلا: «تقوم الشركة بعمل دراسة تسويقية شاملة للمشروع لمعرفة مقدار العرض والطلب ومن ثم دراسة كاملة لاستخدامات الأرض وكيفية تطويرها بحيث ترى مدى الامكانيات المتاحة والاكثر مردودية للاستثمار في هذا الموقع، وهل من الممكن على سبيل المثال اقامة فندق او ناد صحي او مجمع مطاعم على ارض المشروع، مما يساعد على تطور المشروع وزيادة قيمته السوقية، ومن ثم القيام بدراسة جدوى للمشروع للتمكن من البدء بإجراءات المشروع، حيث نبتدئ بالاشراف على عمل التصميمات المعمارية واصدار التراخيص اللازمة، ونسير بخط متوازٍ من جهة اخرى باتجاه المقاولات بحيث نقوم بعمل المعايير التي نريد العمل عليها وترسيــة المناقصة على احدى شركات المقاولات ونسير بنفس الخطـــوات باتجاه التسويق».

وأوضح قائلا: «من أهم الأمور التي استطاعت شركة مدن الاهلية تحقيقها انها قامت بتمويل هذا المشروع بالدفعات حتى 70% من التكلفة، قبل ايصال التيار الكهربائي للمشروع، وذلك من خلال التدفقات والعائدات المالية من عملية التسويق للمشروع قبل ايصال الكهرباء مما أدى الى التقليل من رأس المال الذي انفقه المالك بالمشروع وبالتالي الى زيادة نسبة الارباح الخاصة به».

وقال عبيد ان شركة مدن الاهلية قامت بعمل كل الاجراءات والأمور اللازمة للمشروع من الدراسة التسويقية الى دراسة الجدوى للتراخيص للاشراف على الانشاء والتسويق.

وأضاف: «وفي الوقت الحالي نحن بانتظار ايصال التيار الكهربائي وسيتم العمل بإدارة المشروع للعمل على سياسة المنتج الكامل، فشركة مدن الاهلية ستقوم بإدارة الخزينــــة بعد تشغيل المشروع ويكــــون من الممكن العمل على صناعة قيمة مضافة للمالك من المشروع ويكـــون بإمكاننــــا بيع الأصل واستثمار العائد من البيع في مشاريع اخرى وتطويرها».