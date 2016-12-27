المنتجات توفر حلولًا للتعليم والزواج والمشاريع والتقاعد

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة تسويقية خاصة بالخطط الاستثمارية الادخارية طويلة الأجل، بهدف تعريف العملاء على هذه الخطط التي تعود بالمنفعة عليهم على المدى الطويل، حيث يقدم «بيتك» مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة والمتكاملة وتشمل خطة «جامعتي» للتعليم، و«انجاز» للاستثمار، و«رفاء» للزواج، و«ثمار» للتقاعد، وتتمتع الخطط بمرونة عالية لتناسب أغراض متنوعة في حياة الفرد والأسرة، بالإضافة الى مزايا اخرى منها العائد الاستثماري التنافسي والتغطية التأمينية التكافلية.

ويقدم «بيتك» باقة متنوعة ومتكاملة من منتجات استثمارية طويلة الأجل، هي الأولى من نوعها في السوق الكويتي، بهدف تعزيز ثقافة التخطيط المستقبلي، وتوفير حلول تخدم 4 أغراض اساسية في حياة الفرد، وهي التعليم، والزواج، والمشاريع للشباب، والحياة بعد التقاعد، تتميز بأنها طويلة الأجل وتتمتع بنسب استثمارية تنافسية، ويتم فيها استهداف مبلغ يرغب العميل في الحصول عليه مستقبلا، ومن خلال خطة منظمة، يقوم بادخار هذا المبلغ خلال فترة محددة مسبقا، على دفعات شهرية، في الوقت الذي يتم فيه استثمار المبالغ المتراكمة، واحتساب أرباح استثمارية سنوية، ويتمتع العميل بتغطية تكافلية خلال فترة الاستثمار، ما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية مدروسة بشكل أفضل، وتزويدهم بالحلول الاستثمارية اللازمة للتخطيط لمستقبلهم بشكل جيد.

وتستهدف الخطة الاستثمارية «جامعتي» توفير الأموال لأغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة يتراوح بين 4 آلاف و120 ألف دينار، خلال فترة استثمارية تتراوح بين 4 و18 سنة، ويتم استثمار المبالغ فيها بنسب استثمارية تنافسية، وإيداع سنوي للأرباح، والاستفادة من المبلغ المستثمر، وكل الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الجامعة.

أما الخطة الاستثمارية «رفاء» فهي مصممة لمواجهة تكاليف زواج الابناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، إذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج أبنائهم من الآن، بتحديد مبلغ يتراوح بين 5 آلاف و120 ألف دينار لتغطية مصاريف الزواج الكبيرة، إذ توفر لهم الخطة فترات استثمارية تبدأ من 4 سنوات وحتى 25 سنة، وربطا تلقائيا بين حسابات العملاء، وخطة «رفاء» الاستثمارية تتضمن نسبة استثمارية تنافسية، وإمكانية توفير المبلغ المستهدف مع كل الأرباح الاستثمارية المستحقة، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية «إنجاز»، فهي متعددة الأغراض، وأعدت خصيصا لتحقيق تطلعات الشباب الذين يستطيعون التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية، بالبدء في استثمار مدخراتهم، حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، حيث تتمتع الخطة بالمرونة الكافية لتحقيق اهداف مستقبلية متعددة، وفقا لاحتياجات الشباب، لإقامة مشروع خاص أو شراء منزل مناسب وغيره، ويتم تصميم الخطة وفقا لمبلغ استثماري مستهدف يتراوح بين 4 آلاف و120 الف دينار، يتم الحصول عليه مع أرباحه الاستثمارية في نهاية الخطة، وتتراوح مدد الاستثمار فيها من سنتين إلى 15 سنة، تقسم على دفعات شهرية.

وتساعــــد الخطـــــة الاستثمارية «ثمار» على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ يتراوح بين 5 آلاف و120 ألف دينار، خلال فترة استثمارية يحددها، وفقا لخططه التقاعدية الخاصة، وتوفر له فترات استثمارية تبدأ من 5 سنوات وحتى 39 سنة، ويتم استثمار المبالغ المدفوعة فيها بطريقة تلقائية ومرنة، وبنسب استثمارية تنافسية تتوافر جميعها عند انتهاء الخطة وبلوغ سن التقاعد.