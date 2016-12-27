العرض يتضمن تغيير الزيت وفلتر المحرك إضافة إلى خصم 25% من إجمالي الفاتورة

مـع حلــول فصــــل الشتاء، وفي إطار جهودها واستراتيجياتها الهادفة إلى توفير أفضل مستوى من الخدمات ما بعد البيع، وضمان راحة البال لعملائها، أطلقت هيونداي «شمال الخليج» عرضها الشتوي التوفيري على خدمات الصيانة وتشمل تغيير الزيت وفلتر المحرك بقيمة 5 دنانير، إضافة إلى خصم 25% من إجمالي الفاتورة على الأعمال الإضافية، وفحص كمبيوتر مع التقرير مجانا.

يسري العرض من 25 ديسمبر لغاية 30 ديسمبر 2016 ويشمل جميع أنواع سيارات هيونداي ما عدا الباصات والشاحنات، وبموجبه سيتمتع عملاء هيونداي براحة البال طوال فصل الشتاء بفضل خدمة الصيانة المتطورة والمتوافرة جميع أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 6 مساء، في مراكز خدمة هيونداي في الأحمدي والشويخ والجهراء.

ويأتي هذا العرض في إطار جهود «شمال الخليج» المتواصلة في العمل على وضع تصورات مستقبلية لتطوير أدائها وخدماتها وإيلائها أهمية كبيرة لرضا العملاء وتوفير أفضل مستوى في خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، وبالتالي تعزيز مكانتها الرائدة بين منافساتها، إلى جانب مزاياها الخاصة وتفردها بأعلى معايير الجودة.

بالإضافة إلى عوامل أخرى تسهم في رفع مستوى الكفاءة في خدمة العملاء، مثل استقدام خبراء في مجال المبيعات، زيادة عدد موظفي المبيعات وشاحنات التوصيل الخارجية، توفير عدد أكبر من قطع الغيار سريعة الاستهلاك، توصيل قطع الغيار إلى مرائب التصليح، تقديم أسعار مميزة ومنافسة للعلامات التجارية الأخرى، إطلاق عروض حصرية وبأسعار مميزة للعملاء وتوفير مراكز لقطع الغيار في مناطق صناعية رئيسية.

وعن هذا العرض، قال المتحدث عن قسم مركز الخدمة في «شمال الخليج»: تفخر «شمال الخليج» بإطلاق هذا العرض التوفيري خلال فصل الشتاء بهدف توفير مستوى أفضل من الخدمات والصيانة الشاملة على سيارات هيونداي إلى جانب ما تمتاز به من مواصفات وما توفره للعميل من مستوى فائق في الأداء والتصميم الراقي والابتكارات الحديثة.

كما يسرنا أن نعبر عن اهتمامنا بعملائنا، وتقديرنا لولائهم وثقتهم الكبيرة بسيارات هيونداي التي تتسم بالكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة وكما نؤكد مواصلة جهودنا لتقديم أفضل ما يستحقه عملاؤنا».

هذا، وتستمر هيونداي بتطوير استراتيجياتها ومحاولاتها الدائمة لتقديم أفضل باقات الخدمات والحملات التسويقية الرائعة والمفاجآت المشوقة لعملائها ومحبي سيارات هيونداي العالمية عبر إيلائها أهمية كبيرة لتقديم أرقى الخدمات وبأجود القنيات وبالتالي ضمان رضا جميع عملاء هيونداي دون استثناء.

هذا وتطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.