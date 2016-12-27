شاركت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل كي جي أل المتخصصة في الأعمال اللوجستية برعاية المؤتمر العالمي الأول للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت عنوان «الاتجاه نحو العالمية» الذي شهد حضورا من المؤسسات التعليمية وأجهزة الدولة المسؤولة عن التعليم في الكويت

. وجاءت رعاية الشركة لهذا المؤتمر العالمي من منطلق حرصها على تطوير النظم التعليمية في الكويت للمساعدة في تخريج كوادر وطنية قادرة على احداث نقلة نوعية في مختلف المجالات خاصة التكنولوجية للمساهمة في النهضة الاقتصادية الشاملة للكويت، وتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، وهو ما تبذل كي جي أل كل جهودها للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الإستراتيجية الهامة للبلاد.

ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها شركة كي جي أل أهمية قصوى، فإنها تحرص على دعم كل المجالات لتطوير الكوادر البشرية الوطنية لخدمة المجتمع الكويتي.

وقد تميز المؤتمر بتقديم عدد من الدورات وورش العمل والمحاضرات التي قامت بتقديمها مجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها من أكبر وأرقى الجهات الأكاديمية في عدد من دول العالم، تناولوا فيها الاقتصاد المعرفي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة وأفضل السبل للتحول من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد المعرفة والمعلوماتية.