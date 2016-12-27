حمزة: الشركة حريصة على إرضاء كل الأذواق والتطلعات التي يطمح إليها العملاء

كشفت شركة دار الجوار العقارية عن مشاركتها راعيا رئيسيا لمعرض الفرص العقارية الذي تنظمه شركة أروما لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت في الفترة بين 8 و11 يناير 2017.

وتعليقا على المشاركة في المعرض، قال المدير العام محمد حمزة إن معرض الفرص العقارية من المعارض الفعالة والمجدية لكل الشركات العقارية لجذب العملاء، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن الكويتي من خلال توفير العديد من المشاريع المتنوعة بكل أنحاء العالم، ومؤكدا حرص شركة دار الجوار العقارية على التواجد الدائم والمشاركة في رعاية المعارض العقارية وخاصة معرض الفرصة العقارية.

وأوضح حمزة أن الشركة تعتزم طرح العديد من المشاريع العقارية المتنوعة حيث تحرص الشركة دائما على إرضاء كل الأذواق والتطلعات التي يطمح إليها العملاء، مشيرا إلى مشروع «تارا سيتي» وهو عبارة عن مجمع كامل الخدمات يقع على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من ميدان تقسيم الشهير في اسطنبول الأوروبية وأقل من 1500 متر عن البسفور و1000 متر عن القرن الذهبي كيلو، وأقل من ذلك عن جلاتا تاور، وهو بجوار جامعة بيوغلو مباشرة، موضحا أن المشروع يتكون من أربعة أبراج تضم 128 محلا تجاريا في الأدوار الثلاثة الأولى و363 وحدة سكنية مختلفة المساحات بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد على مدى 24 شهرا.

وكشف حمزة أن شركة دار الجوار العقارية سوف تطرح مشروع «بلوليك» على البحيرة مباشرة والقريب من مطار أتاتوك، مشيرا إلى أن المشروع مصنف 7 نجوم، ويتميز بالخصوصية التامة التي تضمن للعميل الهدوء والاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، ويشمل 8 أبراج سكنية مع كل سبل الراحة والخدمات، مبينا أن المشروع جاهز للتسليم خلال ستة أشهر فقط مع إمكانية تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى 18 شهرا.

وتحدث حمزة عن مشروع ثالث هو «ناتور سيتي» وهو عبارة عن مدينة مصغرة على مساحة 127 ألف متر مربع وتتكون من 21 برجا سكنيا تضم 1500 شقة و60 فيلا على بحيرة اصطناعية بقلب المدينة، وثلاثة مولات تجارية ومراحل تعليمية حتى كلية دراسات وفندق خمسة نجوم وشقق فندقية ومستشفى، بالإضافة إلى المساحات الخضراء وحمامات السباحة والملاعب المختلفة وكل الخدمات من أمن وحراسة ومواقف للسيارات، مشيرا إلى أن المدينة على بعد 6 كيلومترات من مطار أنقرة الدولي بجوار مصنع اوليكار الشهير، كما يحيط بالمدينة 6 جامعات من مختلف الجهات.

وأشار حمزة أيضا إلى أن الشركة سوف تطرح وحدات سكنية بمساحة 134 مترا مربعا تتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمامين وتراس بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد على ثلاث سنوات، مؤكدا أن كل المشروعات المقدمة من شركة دار الجوار العقارية هي مشروعات سكنية مضمونة من قبل الشركة بكل الطرق القانونية من خلال التعاقد حتى يتم تسلم العميل للوحدة الخاصة به وفي المواعيد المحددة، مشددا على أن الشركة حريصة على حفظ حقوق العملاء قبل وبعد عملية الشراء «حيث إن علاقة الشركة مع العميل لا تنتهي بتسلم العميل صك الملكية وإنما تبقى على تواصل دائم مع العميل لإدارة عقاره وتلبية احتياجاته»، لافتا إلى أن شركة دار الجوار العقارية تعاقدت مع أكبر مكاتب المحاماة داخل الكويت، وذلك لحفظ حقوق العملاء والمساهمة في الحد من عمليات النصب والاحتيال على العملاء.